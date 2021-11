El full de ruta dels comuns s'aferra a la taula de diàleg i descarta el referèndum a curt termini

Superar nostàlgies per teixir noves aliances elecotorals

Del referèndum acordat sobre la independència amb resposta binària i la República catalana sense trencar lligams amb Espanya defensats en l'ideari fundacional del 2017, a laque "reconegui lade la ciutadania de Catalunya" i l'aposta per una. Aquest és el trajecte que ha feten la carpeta del conflicte entre Catalunya i l'Estat pel model territorial en els darrers quatre anys. El proper cap de setmana celebren la seva tercera assemblea, on aprovaranamb la mirada situada en les eleccionsper consolidar-se com a espai ambal capdavant.La ponència política que debatran els comuns, que continuaran sota la batuta del trident, actualiza el seu projecte polític a partir de l'anàlisi que fan de com ha evolucionat la política catalana i espanyola des de la convulsa tardor del 2017. Es tracta d'un full de ruta que redefineix algunes de les icones defensades en el seu dia per-arquitecte del partit- com ara elper cenyir-se a un escenari que consideren. La resolució del conflicte es fia a una taula de diàleg que tingui com a destí final un acord que sigui referendat pels catalans.No defineixen que aquest acord hagi de ser un nou-com plantegen entre bambolines alguns dirigents socialistes- nique reclama l'independentisme i que surt només mencionat per recordar que no és possible a "curt termini". Plantegenamb cinc fites. D'entrada, que es reconegui, fet que consideren que ha d'anar acompanyat d'una llei de plurilingüisme que blindi el model d'immersió a l'escola catalana. La segona fita passa per la. Entenen que els indults han estat "un bon començament" i assenyalen que cal continuar per la, proposta que el PSOE manté bloquejada.El tercer objectiu el situen en el camp competencial i en l'. Defensen que Catalunya assoleixi les competències en matèria. La quarta fita sosté que cal aprovar unbasat en la capacitat de la Generalitat peri el. El nou finançament és un propòsit que també es fa el PSOE però que no arrenca per la dificultat de teixir un consens entre els seus dirigents territorials. Per últim, els comuns recullen que l'acord assolit sobre aquestes quatre carpetes siguiMés enllà de la taula de diàleg per desbloquejar el conflicte, el document que se sotmetrà a votació de les bases emplaça a tancar files al voltant de la, una proposta territorial que defineixen com a pròpia i que hauria d'articular-se a partir d. Per arribar-hi, plantegen acabar amb la monarquia i que la. "Reconeixerà Catalunya com a nació, així com el seu dret a decidir, sens perjudici que altres nacions històriques puguin acollir-se també a aquest reconeixement", assegura el document.Amb tot, els comuns reconeixen que aquest model territorialsense que abans es produeixi una Espanya i sense les reformes polítiques, legals i institucionals necessàries. Tot i això, veuen en lad’impulsar un seguit d’accions que comencin a assentar un canvi de signe en el conflicte polític i que posin la primera pedra per resoldre democràticament aquest contenciós".L'assemblea dels comuns arrencarà dissabte i es clourà diumenge amb un macro acte polític amb la vicepresidenta del govern espanyol. De fet, la ponència política especifica que guanyar l'any 2023 passa per fer Díaz la propera presidenta del govern espanyol. Avançant-se al procés delque impulsarà la dirigent a partir de l'any que ve, els comuns ja demanen "i entendre que el nou cicle no serà el de la irrupció" i que, per tant, s'haurà "d’anar molt".Tot un avís davant les reticències de Podem. "Caldrà, com ja va fer Catalunya en Comú al 2016,que qualitativament representin molt més que la suma de les parts. I caldrà convertir un potencial lideratge en projecte i subjecte polític", conclouen. L'acte de Yolanda Díaz a València amb Ada Colau i altres dirigents ja va ser la primera pedra de la nova confluència que es posarà en marxa amb vocació de reunificar l'espai situat a l'esquerra del PSOE.

