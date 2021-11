📹 d'un imprudent en patinet 🛴 circulant per les arcades del pont de l'estat a #Tortosa



( Autor del vídeo desconegut ) @antiradarcatala @PLTortosa @etfelicitofill pic.twitter.com/6dKYRGPnkF — Tortosa Capital 📲 (@tortosacapital) November 17, 2021

En els darrers anys els–i més darrerament els- s’han convertit en un vehicle més, present als nostres carrers. Un mitjà de transport que ha generat força controvèrsia i greus accidents en ciutats grans. Sobretot, per les mesures de seguretat que s’haurien d’adoptar al portar-ne un i el respecte al codi de circulació.Aliè a tot això, un jove ha estat protagonista d’unaen les darreres hores a Tortosa. Les xarxes socials s’han fet ressò d’unes imatges on es veu un noi baixant en patinet per una de les arcades del pont de l’Estat. El patinador no porta casc, ni cap mesura de protecció i sembla que compta amb la col·laboració d'un altre jove que el grava des de sota de l'arcada del pont.El grup de veïnss'ha fet ressò del moment:

