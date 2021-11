Ollé es declara víctima d'un «linxament» i reconeix que bevia a classe

Lloga un local on "potser farà" classes

s'ha pronunciat aquest dijous per primera vegada en públic sobre les denúncies d'alumnes de l'Institut del Teatre (IT) contra la seva persona per presumpte assetjament i maltractaments. El dramaturg ha assegurat que ha estat víctima d'un "linxament públic" i ha negat que mai hagi mantingut relació sentimental o sexual amb cap alumna, "ni donat cap paper a canvi de cap favor".A més ha assegurat que la conclusió de la comissió que ha investigat la denúncia presentada per set alumnes és que "no presenta indicis suficients per considerar-ho assetjament sexual". "No hi ha cas ni causa", ha dit Ollé, que, motiu pel qual sí que "acceptaria una sanció administrativa".Després de nou mesos de la publicació de la investigació del diari Ara sobre presumptes casos d'assetjament a l'Institut del Teatre, que apuntaven, entre altres, a Joan Ollé, el dramaturg ha trencat el silenci que havia guardat fins ara, amb l'excepció d'un comunicat publicat abans de l'estiu a El Periódico.Ollé ha convocat la premsa per la presentació d'un local al carrer Canuda (Espai Canuda 26) des d'on vol "promoure les arts escèniques i les humanitats". Però l'acte, al qual han assistit amics del creador com Joan Manuel Serrat, Jordi Coca, la diputada de Ciutadans, i l'advocat, entre altres, s'ha convertit en una declaració pública per defensar-se de les acusacions.El dramaturg -que va ser apartat de la docència arran de la investigació interna de les denúncies- ha dit que s'ha decidit a parlar perquè el "linxament públic" de què diu ser víctima "no es torni a produir mai més", i ha demanat que si mai algú se sent agreujat, canalitzi les seves denúncies pels canals previstos. "La resta és barbàrie".Ollé ha sostingut de nou que "no hi ha cas ni causa", i ha relatat la seva versió dels resultats de la investigació interna de què ha estat objecte a l'Institut del Teatre arran de l'article periodístic i de la denúncia formal de set alumnes contra la seva persona. Segons ha dit, les conclusions de la comissió de l'IT en el marc del protocol contra l'assetjament creat el 2018 per la institució, han estat declarar-lo "innocent, per unanimitat"."Es considera que el meu comportament no presenta indicis suficients per considerar-lo assetjament sexual. La Diputació no va difondre-ho, però se'm van aixecar les mesures cautelars abans de l'estiu", ha relatat Ollé, "sorprès" pel poc coneixement d'aquesta decisió i perquè les dues institucions "no han fet res per rescabalar-lo" d'aquelles acusacions.La versió de l'IT, segons va transmetre en una comunicació pública a mitjan setembre, és que l'expedient es va tancar, però per motius administratius (i no es podia definir una sanció administrativa contra ell). En tot cas, la fiscalia investiga una de les denúncies per presumpte assetjament sexual, i Ollé ha comunicat avui que no és la seva.De forma genèrica, Ollé ha recordat que "fa molt temps" ja va demanar "perdó a tothom a qui hagués pogut molestar", però ha dit que una cosa és importunar algú i l'altra cometre un delicte deL'únic en què el director teatral ha admès haver comès un "error greu" és en haver begut a les seves classes. "Això va contra la normativa, i jo. He comès la falta per haver entrat una beguda alcohòlica a classe", ha admès abans de matisar que "beure no vol dir estar borratxo". Per això "acceptaria una sanció administrativa", ha concedit. A més, ha anunciat que va deixar de veure l'hivern passat.Durant la compareixença, Joan Ollé ha criticat reiteradament la, i ha acusat els seus autors de vulnerar diversos punts del codi deontològic. El director ha afirmat que el diari "no volia fer periodisme sinó protagonisme i fer justícia paral·lela; Ens ha fet mal a la meva família i a mi", ha manifestat. En aquest sentit, ha anunciat que la setmana vinent presentarà una queixa formal al Col·legi de Periodistes de Catalunya contra els seus autors, i també contra un periodista d'El Nacional, perquè dirimeixi si les seves publicacions "constitueixen un acarnissament injustificat, sense passar pel contrast i el sedàs".Preguntat per si té intenció d'acudir als tribunals, Ollé ha dit que ell i el seu "amic i advocat" Xavier Melero, han decidit que no. També ha avançat que l'any vinent publicarà un llibre amb les reflexions sobre tot el que ha passat aquest any. Es titularào Arakiri, sense H, ha aventurat.Sobre el local que ha llogat al carrer de la Canuda 26, Ollé ha explicat que desitja que suposi "el punt final d'aquesta qüestió i la primera lletra d'una altra". En aquests 235 metres quadrats al cor de Ciutat Vella, el dramaturg hi projecta un centre per la promoció de les arts escèniques i també les humanitats. "Potser hi donaré classes", ha respost després d'indicar que on no ho farà més és a l'Institut del Teatre.De moment, serà un espai d'assaig on pròximament començarà a treballar amb l'actoren el monòleg Petit tractat sobre la intolerància. Ollé ha dit que té una altra "miniproducció" en ment, i que també té entre mans una proposta que li ha ofert una productora teatral, sense concretar.

