Calviño confia que la CEOE s'afegeixi a l'acord de pensions abans que acabi l'any

La vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital del govern espanyol,, ha assegurat aquest dijous que confia que la patronals'acabi sumant a l', que proposa incrementar, abans que acabi l'any. "Hem de tenir un marc laboral del segle XXI que acompanyi el nou cicle expansiu que s'acosta", ha dit, "ens hi juguem molt". Calviño ha fet aquestes declaracions en el marc d'una conferència sobre els fonsde la Unió Europea organitzada perl.Lae l'executiu ha destacat que aquesta mena de reformes "són" i les que ajudaran a corregir els "múltiples desequilibris" que té l'estat espanyol en l'àmbit laboral. "És en interès de tots -ha assenyalat Calviño- que hi hagi reformes que disposin deli del conjunt de la societat" perquè "aquestes són les reformes que perduren en el temps".Calviño també ha subratllat que l'ha estat el primer país en aprovar les disposicions operatives dels fons europeus i el primer a sol·lcitar elde 10.000 milions d'euros: "Som el més avançat en el desplegament dels Next Generation des que es va anunciar el pla". Calviño ha destacat que les sol·licituds de les empreses per accedir als fons de la UE demostra "el dinamisme de l'economia".

