Deliveroo abandonarà l'Estat el 29 de novembre

L’empresa de repartiment de menjar a domicilideixarà d’operar a Espanya el pròximdesprés d’una consulta realitzada entre els treballadors sobre el cessament de l’activitat al país, segons ha informat en un comunicat.La plataforma ja va anunciar a finals de juliol el cessament de l’activitat a l’Estat com a reacció a l’anunci de la nova. “Volem donar les gràcies a tots els riders i restaurants que han treballat amb Deliveroo a Espanya, així com als nostres meravellosos clients. La companyia ha agraït eli els ha donat les gràcies pel “compromís”."L’empresa s’enorgulleix d’haver comptat amb alguns dels millors restaurants d’Espanya com a socis i d’haver col·laborat amb milers de riders que han treballat dur per portar als espanyols milions de deliciosos menjars des de 2015, fins i tot d’haver estat unaper a molts d’ells durant la pandèmia”, ha assegurat l’empresa en el comunicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor