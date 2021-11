El gastrònom Pep Palau. Foto: Adrià Costa

"Que es produeixi de forma sostenible és el millor que ens pot passar"

Pep Palau, director de la Fira Orígens. Foto: Adrià Costa

"La Garrotxa té un rebost com poques comarques"

La Fira Orígens , la, torna adesprés d'un any d'absència obligada per la pandèmia. Aquest cap de setmana, més de 60 productors i reconeguts cuiners es trobaran al recinte Firal de la capital de laEl gastrònom, director del certamen, destaca en aquesta entrevista que la fira està consolidada amb la seva fórmula. També subratlla que Orígens té la missió d'estar alerta i fer de contenidors deque surten al mercat, també de petits productors. En aquesta 9a edició, elsrepresenten el 43% dels productors,és el territori convidat iés un dels cuiners més destacats de l'Aula de Cuina, on es porten a termeen directe.- Estem molt contents. Estaríem celebrant la desena edició, si no hagués estat pel maleït any de pandèmia. Aquests nou anys de fira ja és una majoria d'edat, prova inequívoca de maduresa de consolidació. Orígens ha demostrat el que es proposava: pot funcionar una fira amb valors, que té com a protagonistes els petits productors. Qui hi ha darrere el taulell és sempre qui elabora i produeix aquell producte que s'està venent. I que aquesta fórmula de compra-tasta-aprèn funciona perfectament.En aquests nou anys, s'ha convertit en una fira líder en el sector d'agroalimentàries a Catalunya. Ha aconseguit posar en pràctica aquesta fórmula de manera molt exitosa, evolucionar permanentment i cap a una direcció molt clara. És una fira amb una oferta molt variada i diversa a nivell d'origen territorial. Intentem que el visitant hi trobi de tot.- Si entrem en el detall dels productes, hi ha els que tenim en el gran imaginari quan pensem en productes de qualitat i en petita producció artesana, com forners, pastissers, cervesers artesans, petits cellers de producció ecològica i de vi de pagès, productors d'oli d'oliva, formatgers, cansaladers, xarcuters... Evidentment, Olot treu pit en determinats sectors i un és aquest. Parlar d'embotits i de la Garrotxa gairebé és sinònim. Però, a més d'aquests sectors més tòtem també trobarem novetats.- Petits productors que comencen elaborar productes que estan en tendència al món, que tenen a veure amb la salut, que tenen a veure amb aquesta nova manera d'entendre l'alimentació, com per exemple, la kombutxa. Per tant, Fira Orígens també té la missió d'estar alerta, assimilar i fer de contenidor de nous productes que surten al mercat i que no només surten de grans empreses.- No hi ha marxa enrere a Catalunya, ni al món, que avança de manera indubtable cap aquí. Estem preocupadíssims de com s'ha malbaratat el planeta i els recursos. Cada vegada està més acceptada la idea que les produccions siguin sostenibles. Que es produeixi de forma sostenible per al medi i les persones és el millor que ens pot passar. Des de les administracions públiques, sempre es va tard en aquests canvis, però ara ja sembla que no hi ha ningú que ho negui. Tothom s'hi ha posat i ho incentiva. A Catalunya no som líders, hi ha altres territoris a Europa que van molt per endavant. Sí que Catalunya té una sensibilitat major o que arriba sempre d'hora i molt en sintonia amb el que passa al món i a Europa. És de destacar que els productors que venen a Orígens, i que són un reflex de la producció catalana agroalimentària, ja hagin fet aquest pas i canvi. De fet, alguns ja han començat així i no han hagut de fer ni un canvi.- Sí. De fet, només hem de veure el que opinen, diuen i fan els cuiners, els prescriptors. No hi ha cuiner o cuinera que no digui des dels seus restaurants els ingredients que fa servir per cuinar. Són de productor local, de proximitat, de km 0... Aquesta cuina que practica la restauració permeabilitza a la societat i marca el camí. El discurs d'aquests prescriptors és ampli, extens i unànime. Hi ha diferents maneres d'aplicar-s'hi i aplicar-ho, però el quilòmetre 0 i la proximitat són uns ítems presents sí o sí a la cuina.- A més de joventut i km 0, sempre busquem que hi hagi un fil conductor que doni sentit i coherència al que hi passa. Enguany hem posat accent al mar i muntanya, una de les maneres d'explicar i entendre la nostra cuina. La practicaran diferents cuineres i cuiners, sempre partint de la premissa sine qua non del km 0. Quant a noms, destacaria Marc Ribas, per la seva faceta mediàtica i captarà una gran atenció del públic. Ell practica aquesta cuina de proximitat i basada en els productes de km 0 i ecològics.- Al seu costat hi haurà els dos grans restaurants de la Garrotxa, com Les Cols i Ca l'Enric; però també hi haurà el cuiner menorquí David de Coca (Sa Llagosta, Fornells); els italians Riccardo Radice i Giulia Gabriele (Fishology, Barcelona); Jordi Garrido (Soca-Rel, Llofriu); Joan Carles Sánchez (Es Portal, Pals); Toni Izquierdo (Mas dels Arcs, Palamós); Ferran Pont (Quinze Ous, les Preses); Adrià Bou (Terram, Girona) o Susana Aragón (Cèntric Gastro, el Prat de Llobregat). Intentem obrir molt el ventall a nivell territorial de noms de cuiners que tenen molta projecció.- Celebrar una fira d'aliments a Olot a la tardor, està tot a favor. La postal t'acompanya. Tothom té el cap la imatge de la Garrotxa a la tardor, amb aquests colors de les fulles que captiven. I anant més enllà i acostant-nos a la cuina i a la taula, la Garrotxa té un rebost com poques comarques i pocs territoris a Catalunya. Un rebost en què hi ha de tot. Per tant, que se celebri a Olot té tot el sentit del món. A més, diu molt d'un ajuntament que ha decidit apostar de manera clara per aquesta línia i buscant sempre l'autenticitat per convertir la ciutat en un referent d'àmbit català en fires de qualitat de productes alimentaris.- Si parlem de productes més icònics com el formatge de Maó, també hem de parlar de sobrassada. S'ha de descobrir que a Menorca comença a tenir de tot. Té una horta riquíssima, s'hi produeix oli d'oliva i vins, o la seva ginebra (el ginet)... També hi ha petits productors innovadors, que fan safrà, bolets, cervesa o artesana. A Menorca també ha arribat la idea d'aquest moviment de producció artesana en el sentit més ampli i divers. I que aquest moviment arribi en un territori tan ben preservat com és Menorca li dona un valor incalculable.

