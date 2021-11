​El Museu Episcopal de Vic aposta per digitalitzar l'art medieval

La sala immersiva, a partir del març del 2022

El) ha desplegat la seva aposta per a lade l'art medieval. Aquest dimecres es va presentar en roda de premsa el potent projecte que compta amb un pressupost de 523.621 euros i que portarà a terme el museu fins al 2023.Amb l'objectiu de convertir-se en, el MEV vol obrir-se al món a través de la digitalització. Tal com explicava, cap de l'àrea de difusió i acció cultural, això "permet la inclusió de tots els públics i la dinamització dels espais".Sota el nom de "", el museu ha impulsat les primeres accions que es concreten en cinc projectes principals: la posada en marxa d'un nou web, la inauguració el març d'una sala immersiva amb tecnologia 3D, la reformulació del vestíbul com a espai de trobada, el taller del MEV i un nou pla de comunicació.Aquest projecte forma part delque es va a donar a conèixer el passat maig. Compta amb el suport econòmic del, que hi ha destinat 227.000 euros, la-50.000 euros més-, i altres aportacions procedents del Cercle del MEV, entre d'altres.Un dels grans projectes d'aquesta aposta per la digitalització del MEV és laque es construirà al soterrani. Tal com detallava Molas, la idea és "acostar i contextualitzar les peces que es poden veure al museu perquè el visitant pugui entendre-les des d'una mirada contemporània". A més, també es vol "provocar una fascinació pel món medieval".La primera experiència, amb la qual ja s'està treballant, estarà centrada en lade Vic al s.XI. La sala, on s'hi podran projectar diverses experiències i en diferents llengües. Està previst que entri en funcionament el març del 2022 i el cost és d'uns 92.000 euros.D'altra banda, també s'ha remodelat l'per fer-lo "més emocional i vivencial". En aquest sentit, Molas destacava que s'ha posat el focus en els "relats i històries" que es poden construir a través dels objectes del museu. També s'ha fet una tasca important per lao la incorporació de continguts amb més resolució al web. Tot plegat per apropar-ho més al públic.Finalment, hi ha les dues altres actuacions que estan en fase de "preprojecte". Es tracta de la, que es renovarà completament amb una zona de realitat virtual i una pantalla que serà una finestra a la col·lecció del museu; i el, que acollirà activitats educatives, diferents disciplines artístiques o trobades socials autogestionades.Molas també destacava que s'ha posat en marxa "un potent" que relliga els principals projectes. En aquest sentit, s'ha redissenyat la imatge gràfica, que visualitza l'arc de connexió entre el passat medieval, el present i el futur. La marca del museu, doncs, passa a ser "". Ha estat creada per l'estudi Gassiot & Llobet.Durant la presentació, també va intervenir el professor de la Uvic-UCC,, que va fer una breu introducció sobre els reptes digitals dels museus. En aquest sentit, subratllava que "un museu que oblida la cara virtual queda fora de cobertura" i això el pot arribar a convertit en un "agent irrellevant". Per això, apuntava que un museu del segle XXI ha de tenir un "hàbitat físic i virtual, per aconseguir que la seva imatge no sigui irrellevant per a la societat". "El museu serà també digital o no serà", concloïa.Tal com afegia el director sortint,, es presenta "una mirada nova i diferent sense perdre de vista el que és", destacant el valor del medieval que es concreta en el pla estratègic del museu. També apuntava que passa "la càrrega del" al nou director Oriol Picas.Per la seva banda, Picas declarava que es tracta d'"una" que forma part d'un "pla estratègic endreçat" i per això, afegia que la seva posició és de "donar suport i estar al servei de l'equip".

