«Operació Aigua»: una exposició sobre els usos i abusos dels recursos hídrics

1. Aigua per tothom? Ens fa prendre consciència de la disponibilitat i el repartiment de l’aigua dolça a la Terra, de les previsions de futur tenint en compte les conseqüències del canvi climàtic i del nostre model de societat i de com li volen donar



2. Quanta aigua consumeixes? Ens aporta dades sobre el consum d’aigua domèstic i consells per al seu estalvi. També fa incidència en l’aigua virtual que consumim a través del menjar, la roba i els objectes que utilitzem diàriament i que configuren la nostra petjada hídrica.



3. Com s’embruta l’aigua? Fa un especial èmfasi en les residus domèstics que llencem pel desguàs o que no reciclem correctament i que causen problemes en la xarxa de clavegueram i que suposen un perill pel medi natural.



4. Com contaminem l’aigua? Fa un repàs de com incideixen les diferents activitats humanes en el consum i l’impacte que tenen en la contaminació de les aigües.

Exposició en una trentena de municipis

Hi ha? Quanta aigua consumim cada dia els catalans i catalanes? Quantes persones no tenen accés a aigua potable arreu del món? Saps com es calcula l'aigua virtual que es consumeix en menjar un tall de carn o en comprar una samarreta?Aquestes i moltes altres preguntes es responen a l' exposició Operació Aigua , organitzada peri que, amb el suport de l't, es pot visitar a l'd'aquest municipi del Operació Aigua vol conscienciar als visitants sobre la situació actual i futura de la disponibilitat d’aigua, dels usos i abusos que en fem com a societat i de l’impacte que aquests tenen en el medi natural. Està formada per quatre plafons corresponents als quatre grans àmbits de l'exposició: aigua per a tothom?; quanta aigua consumeixes?; com s'embruta l'aigua; i com contaminem l'aigua?L’exposició està dirigida al, posant un èmfasi especial en el. Per aquest motiu, s’ha preparat unen què els participants són científics que han de cercar les causes que han provocat la mort dels peixos. Aquesta investigació els porta a descobrir algunes de les dades més destacades dels diferents àmbits de l’exposició, posant el focus en les mesures que poden prendre a nivell personal.L’exposició es pot visitar des del. Els horaris de visita són: els dies 18, 27 i 28 de novembre: de 19 h a 21 h; el dia 19 de novembre: de 9 h a 12 h; dies 21, 23 i 25 de novembre: de 17 h a 19 h; i el dia 30 de novembre: de 10 h a 12 h.Durant l’estada de l’exposició al municipi, s’organitzarand’Agbar per conscienciar l’alumnat de les escoles de Sallent sobre com poden contribuir a cuidar l’aigua i el medi ambient.La gerent territorial d’Agbar,, destacar la importància d’apropar l’exposició al públic en general, però especialment als més joves, per conscienciar-los i sensibilitzar-los de la necessitat de fer un ús sostenible de l’aigua i protegir el medi ambient. Així mateix, ha indicat que la companyia ha adoptat un rol actiu per contribuir a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. “En un moment de transformació davant l’emergència climàtica i social, cal apostar per la conscienciació i teixir aliances entre administracions, companyies i entitats per garantir la sostenibilitat dels recursos”, afirma. Guirado explica també que aquesta exposició s’emmarca en la responsabilitat social i ambiental d’Agbar envers tota la societat i, en aquest cas, amb el municipi de Sallent.L'exposició Operació aigua ja ha passat per Granollers, Mollet, Sant Celoni, Sant Cugat, Rubí, Martorell, Amposta, Sitges, Alcanar, Valls, Mollerussa, Tàrrega, Ulldecona, Calafell, Constantí, Cambrils, Tarragona, Barcelona, Sant Pere de Ribes i igualada. En total, visitarà una ten dos anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor