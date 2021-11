Pau Juvillà, a judici pels llaços grocs de la Paeria

Respondre a una inhabilitació, assignatura pendent

El diputat de lai secretari de la mesa del Parlament,, s'enfronta aquest dilluns al judici per no haver despenjat elque havia col·locat a les columnes del seu despatx a lal'abril de 2019, quan eradel grup municipal. Dos anys i mig després, aquells fets arriben al(TSJC), encarregat de jutjar Juvillà, que des del 14 de febrer és diputat al Parlament i per tant aforat. Lali demanai una multa de 1.440 euros. En cas de condemna, Juvillà podria perdre l'escó. El diputat, però, afronta la vista amb optimisme. "Defensarem una acció justa", deia aquest cap de setmana en una entrevista a NacióDigital. Més de 1.500 persones li han donat suport a través d'un manifest i des de primera hora s'han concentrat representants dels partits independentistes alper fer costat al diputat de la CUP el dia que també es fa al Parlament eldels pressupostos del Govern.Segons el relat de la fiscal, Juvillà va ser requerit personalment per la, arran d'una denúncia de, perquè retirés els llaços grocs en un termini de 12 hores, en compliment de l'acord que prohibia col·locar "" en edificis públics durant els períodes electorals. Les eleccions espanyoles s'havien de celebrar el 28 d'abril i era un moment de certa intensitat perquè s'estava celebrant el judici de l'1-O al Tribunal Suprem i alguns dels presos polític es presentaven en aquells comicis. El 10 d'abril, es va tornar a ordenar a Juvillà la retirada dels llaços, que va tornar a desobeir. Tres dies després, elses van encarregar d'executar l'ordre de la Junta Electoral per ordre delde Lleida.El judici arrenca aquest matí i es preveu ràpid, amb la declaració de l'acusat i només tres testimonis. Juvillà afronta la vista tranquil, convençut que va fer el que havia de fer, però conscient que els precedents no conviden a l'optimisme. El mateix TSJC ja va inhabilitar el presidentper la pancarta pels presos polítics al. "No contemplo la possibilitat de ser inhabilitat, però si passa farem el que sigui millor col·lectivament per a la nostra lluita", explica Juvillà.? "La desobediència ha de ser col·lectiva, forta i potent, i hem de veure quina és la millor manera per fer-ho.", diu el diputat cupaire. En cas de sentència al TSJC, encara es podrà recorrer en última instància alFalten mesos perquè hi hagii no sé sap encara si serà condemnatòria. En cas d'inhabilitació, però, Juvillà perdrà l'acta de diputat. No seria la primera vegada -i molt probablement tampoc l'última- que un tribunal retira l'escó a un parlamentari o prohibeix que exerceixi les seves funcions i l'independentisme té com a assignatura pendent travar unaper donar-hi resposta. Les discrepàncies entre ERC, Junts i la CUP es van fer evidents amb la investidura del presidentel 30 de gener de 2018 -les protestes d'aquell dia arriben a judici aquest dijous- i també amb la inhabilitació delsempresonats o de Quim Torra l'any 2019. La mesa del Parlament va estar al punt de mira.Quina resposta hi donaria, ara, l'independentisme? L'actual mesa, presidida per, que va ser molt crítica amb el seu predecessor, està compromesa amb la defensa dels drets dels diputats. Així s'ha vist en el cas de Lluís Puig, exiliat a Bèlgica però que pot exercir el vot delegat malgrat les reticències dels partits espanyolistes. Juvillà confia que, arribat el cas, la mesa protegeixi el seu escó i també assegura que hi ha entesa entre ERC, Junts i la CUP sobre com actuar en defensa dels diputats perseguits pels tribunals. "Vull pensar que aquesta legislatura hi haurà unitat en la resposta a aquestes situacions, de tot se n'aprèn", diu. Per això, però, encara falta temps. De moment, a les 10h comença el judici al TSJC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor