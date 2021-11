​Els pares d'un jove d'Osona mort en un atropellament a Berlín el 2019 demanen justícia

Quatre víctimes mortals en l'atropellament

Els pares d'un jove deque va morir el 2019 en un atropellament a Berlín demanen justícia i que el conductor vagi a presó. Aquests dies s'està celebrant a la capital alemanya elamb 72 testimonis. L'acusat és un home de 42 anys que va atropellar mortalment quatre persones, entre ellsde 28 anys i el seu xicot anglès, de 29 anys.L'acusat afirma que va patir un atac epilèptic i que va perdre el control del vehicle, primer xocant contra un semàfor i després emportant-se quatre persones per davant. Els advocats de les víctimes, però, creuen queperquè un mes abans l'havien operat d'un tumor cerebral. L'home s'enfronta a 5 anys de presó per quatre homicidis imprudents.Els pares d'segueixen el judici que s'està fent al Tribunal Regional de Berlín des de la distància. La seva advocada,, els va informant de com va cada setmana. "No tenim ni idea de com anirà", afirma la seva mare,. Explica a l'ACN que l'únic consol seria que el conductor anés a la presó, però tampoc tenen clar que al final acabi passant. "Des del primer dia ha al·legat que va patir un atac d'epilèpsia, així ho confirma la seva mare, que anava amb ell i que ha relatat que la cama li va quedar agarrotada a l'accelerador i el vehicle va passar de 0 a 100 km en un moment, perquè era un vehicle potent", un SUV de gamma alta, detalla.El que més indigna a la família, però, és que l'homes. I aquest és un dels temes que les acusacions dels familiars confien poder aclarir amb les declaracions dels doctors que el van atendre. Segons Rovira, el conductor ja estava diagnosticat d'epilèpsia i el 7 d'agost del 2019, un mes abans de l'accident, va ser operat a Suïssa per un tumor cerebral. Els advocats de les famílies sostenen que aquell dia no hauria pogut conduir perquè estava convalescent però que, en canvi, hauria estat fent vida normal.Per contra, el conductor assegura que conduïa perquè creia que després de l'operació ja no patiria més atacs. Tampoc ha quedat clar si realment sabia que no podia conduir per l'operació o si, com afirma ell, els metges només li havien fet recomanacions.El fiscal encara no ha fet pública les peticions de pena, peròperL'accident va passar pels volts de les set de la tarda del 6 de setembre del 2019. Aleix Gorchs Rovira tenia 29 anys i estava esperant per creuar un pas de vianants al. Anava acompanyat de la seva parella,, un anglès de 29 anys amb qui acabava de trobar un pis per anar a viure junts. Tots dos eren investigadors i havien fet carrera a la prestigiosa, on es van conèixer. Molt a prop hi havia una àvia de 64 anys i el seu nét, de 3 anys. Tots quatre van ser atropellats mortalment pel vehicle que acabava de perdre el control. El conductor viatjava amb la seva mare de 67 anys i la seva filla, que van sortir-ne il·lesos.Un vídeo del moment de l'accident, que va circular per les xarxes, i les fotografies d'un taxista que duia una càmera al vehicle, han permès reconstruir el succés amb exactitud. Segons Rovira, es veu com l'acusat surt de la fila de cotxes i com acaba xocant contra un semàfor i unes pilones i com després, mentre feia voltes, els atropella mortalment. El vídeo no l'han volgut veure però les fotos sí. Segons el pare de la víctima de Seva,, "es veu com l'Aleix i en Greg estan d'esquena, estic segur que el germà d'ell els estava trucant perquè havien quedat per sopar i també es veu la senyora, a peu de carretera, amb el net esperant per travessar".Des de llavors que en el lloc de l'accident hi ha, amb quatre siluetes i flors fresques que recorden el succés. El que va venir després ho recorden perfectament. Però quan ho expliquen també subratllen l'ajuda que van rebre de la Generalitat i de l'exalcalde de Seva i altres persones amb les gestions de repatriació. El pare de l'infant mort era advocat i va ser qui es va encarregar de buscar-los un lletrat que parlés espanyol per poder-s'hi comunicar. Totsdes de llavors.Han passat dos anys i demanen que es faci. "Si t'ho mires per la part moral, perquè t'ha deixat sense un fill, que era fill únic i que t'ha deixat sense res, la presó també li anirà bé perquè sàpiga que amb aquesta patologia no pot conduir, a Berlín hi ha molts taxis i molt bona mobilitat", remarca la mare. I afegeix que hi ha dies que sent "" pel que "s'ha perdut". El seu fill era una ment brillant, parlava cinc idiomes i tenia molta empenta. També havia sigut Hereu de Catalunya , havia estudiat a l'estranger i havia arribat a la Universitat de Cambridge. La seva especialitat era la investigació d'algues per fer biocombustible i, en el moment de l'accident, li faltava un mes i mig per acabar el doctorat.Entre l'que van rebre, les cartes i àlbums de records, la família destaca que els companys i els professors van acabar-li el doctorat perquè tothom va coincidir que aquell projecte s'havia de publicar. "El món ha perdut un gran científic, em va dir la seva coordinadora, i jo li vaig dir que també", recorda la mare. En homenatge a Aleix i Greg, la universitat ha col·locat un banc de fusta al Jardí Botànic amb els seus noms i una dedicatòria, un fet inusual per la seva joventut, ja que fins ara es feia per recordar personatges il·lustres de la comunitat científica.Es preveu que el judici s'allargui fins al 9 de febrer.

