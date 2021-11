Garriga afirma que es demanarà el certificat Covid abans que tancar la cultura o reduir aforaments

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, reconeix que abans de fer abaixar el teló als equipaments culturals o reduir-ne el públic, s'optarà per demanar el certificat covid a l'entrada, una decisió que ara està "en estudi" i que es prendria només "quan realment calgui". Ara per ara, descarta per ara nous tancaments en el sector cultural o una reducció d'aforaments i horaris davant d'un canvi de tendència en els indicadors de la Covid-19. "No hi ha previstes cap d'aquestes mesures", ha precisat en una entrevista a l'ACN.



La consellera ha celebrat el "salt important" en els pressupostos destinats a la cultura el 2022, un pas previ "cap al 2%". "Estem absolutament compromesos en arribar-hi al final de la legislatura. No em puc imaginar que no hi sigui", assegura. Segons la consellera, el consell assessor de Salut està avaluant l'ampliació de l'ús del passaport del coronavirus i la Comissió Covid del Govern "ha d'acabar de decidir". "Hem de ser conscients que és una limitació de drets fonamentals, no es pot prendre alegrement, sinó només quan realment calgui", afegeix. Tampoc preveu ni tancaments ni limitacions en la cultura popular típicament nadalenca, com els Pastorets o les cavalcades de Reis.



La consellera ha reconegut que el sector cultural ha estat dels més afectats per la pandèmia i en destaca la "resiliència", la "generositat" i les "ganes de treballar". Per això, ha anunciat que iniciaran una campanya que, sota el lema 'Emociona't', instarà els catalans a regalar cultura per Nadal amb l'objectiu de tornar a omplir les sales. La consellera ha constatat la seva satisfacció pel "salt important" que suposen els comptes destinats a la cultura per al 2022, malgrat que reconeix que és només "un primer pas" cap al reivindicat 2% cultural.



En aquest sentit, Garriga ha destacat que els augments de partides es notaran especialment en la programació i continguts dels equipaments culturals catalans, que des del 2011 han hagut de destinar gran part dels pressupostos públics en el manteniment. "Es notarà de seguida", augura a l'ACN. Alhora, destaca la "millora substancial" dels números a la cultura popular i l'associacionisme, un dels sectors "més minvats" en pressupost els últims anys.



En referència als comptes estatals, la titular del departament ha reconegut que els hi falten "moltes coses", com el conegut popularment com el fondillo, una compensació de l'Estat a la Generalitat que retornava un any després la inversió que el Govern havia fet a l'audiovisual en versió original catalana i que es va perdre el 2013. "Son molts diners que anirien a parar a la VOSC i ens aniria bé", assegura. També reclama incrementar la inversió en els equipaments nacionals on l'Estat forma part dels consells d'administració. "Hi ha moltíssimes coses en les quals podrien millorar i no ho estan fent", afirma.

