Què hi fa TV3 a la careta de la sèrie d'HBO «Succession»?

Inesperat lloc en què ha aparegut el logo de: en una sèrie d'èxit d'. Concretament, la careta demostra una imatge d'una sala de realització de televisió, allà en què es controla tant les càmeres com l'àudio de tot producte audiovisual. El moment, com es pot veure en el vídeo, és alL'origen és ben curiós. Es tracta d'una fotografia feta pel periodista greci que ara es ven peren un banc d'imatges. La imatge va ser capturada un 6 de febrer de 2018 durant undes dels estudis de. En aquell temps, el periodista grec preparava un documental sobre la salut dels mitjans de comunicació catalans.De fet, tot i que en la careta se substitueix a les pantalles de la imatge original fotos vinculades a la sèrie, en la imatge original, encara disponible al banc d'imatges, hi apareix el polític del PPo els periodistes de TV3​​​

