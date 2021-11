Allau de crítiques a Movistar+ per censurar acudits sobre Vox i la monarquia

Gravísimo lo que denuncia Facu Díaz sobre la censura de chistes únicamente de la extrema derecha en los programas de Movistar. pic.twitter.com/d8wSuCP4BV — Diego FS (@DiegoFSRB) November 16, 2021

Tremendo el discurso de agradecimiento de Bob Pop en los premios Onda, con mensaje incluido a un Movistar que está purgando todo lo que les resulta incomodo. ¡¡¡Enorme Bob!! pic.twitter.com/vCDWrKkUIc — 🌜AxturCelta🌛 (@AxturCelta) November 16, 2021

Tal cual. Negociar cada semana el guión de 'Locomundo' con Movistar era agotador. https://t.co/WYAoWUTDaX — Héctor (@HectorDeMiguel) November 17, 2021

Dies complicats per a. Cada cop són més les veus d'extreballadors de l'emissora que fan públiques les seves denúncies de censura sobre acudits que feien referència a l'extrema dreta i a la monarquia espanyola. Els humoristesi el diari satíric, entre qui ha explicat els casos de censura.El català Facu Díaz va ser el primer a pronunciar-se, aquest dilluns, després que Movistar retirés i es disculpés per un sketch que, segons un fake de l'extrema dreta, feia referència a l'atropellament a una escola de Madrid en què va morir una nena. Díaz, que ha deixat caure més d'un cop que no va acabar bé el seu vincle ambd', va denunciar el "servilisme" de Movistar amb l'extrema dreta. "Als despatxos de Movistar+; passa cada dia", explicava a través del seu canal de Twitch.Més tard va ser el torn de, el pas del qual pel programa presentat per Buenafuente també va acabar abans del previst, tot i que fins i tot va arribar-ne a ser el subdirector. A la gala delsaquest dilluns al vespre i on per cert, va recollir un guardó, va denunciar el seu acomiadament de la següent manera: "".Aquest mateix dimarts s'han unit a les crítiques El Mundo Today i l'humorista"Quequé". El diari satíric ha publicat un fil a Twitter en què es recullen els acudits que Movistar+ ha censurat. Quequé, que va comptar amb aquest mitjà de comunicació humorístic mentre va dirigir, ha reconegut que això va passar "tal qual", i que "negociar el guió" del programa amb Movistar era "".Tot això es produeix dies després que, sense teòricament cap vincle amb aquests casos de censura, Movistar+ anunciés la fi de Late Motiv . El projecte de Buenafuente s'acomiada després de. El presentador reusenc no es desvincula, però, de Movistar. El pròximserà l'últim programa de la història de Late Motiv.

