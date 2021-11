La menor violada a Igualada perd l'oïda d'una orella per l'agressió

Laquan va sortir d'una discoteca la matinada de l'1 de novembre -la de la Castanyada- a Igualada ha perdut gairebé ela causa del cop que li van donar els presumptes agressors al cap. Fonts pròximes al cas han informat a Europa Press que la jove s'ha sotmès a diversos exàmens per avaluar la seva capacitat auditiva i que haurà de durHan explicat que la jove continua ingressada a l'de Barcelona on es va recuperant "progressivament", i que la investigació delsper trobar els presumptes agressors encara està sota secret d'actuacions. Fonts municipals van explicar que l'ha començat els tràmits per instal·lar a principis del 2022 càmeres de vigilància al polígon on van passar els fets.La jove téa causa de la violació i la policia encara no ha pogut prendre-li declaració per aclarir els fets. El transportista que la va trobar va pensar que estava morta, la va tapar amb una manta i va trucar al. Les lesions que presentava generaven dubtes: cop brutal al cap i violada sense cap pietat. L'informe mèdic final que va explicar la mare de la víctima a El Periódico ési relata greus danys físics als seus òrgans genitals i alSegons ha detallat la mare, la jove no recorda què va passar després de sortir de la. I la família encara demanaper poder trobar els agressors: fins i tot han contactat amb diferents mitjans de comunicació perquè volen que es conegui què ha passat i advertir a altres famílies.

