Sánchez anuncia que majors de 60 anys i sanitaris rebran una tercera dosi

Altres notícies que et poden interessar

El president del govern espanyol,, ha anunciat que la ponència de vacunes ha aprovat vacunar amb una tercera dosi totes les persones de més de 60 anys, a més dels treballadors sanitaris i sociosanitaris. Ho ha anunciat en una roda de premsa des de Turquia, on ha detallat que la setmana vinent ho ha de debatre el consell interterritorial de Salut.El cap de l'executiu espanyol ha apostat per "continuar amb la vacunació sense pausa" en un moment en què l'Estat té vacunada el 88% de la població de més de 12 anys i quan set autonomies es plantegen estendre el certificat Covid per evitar que s'estenguin els efectes de la sisena onada que afecta Europa, a més de convèncer els que rebutgen rebre la punxada.Sánchez creu que "estem molt millor que fa un any per abordar qualsevol repunt que es pugui produir", en la línia de les declaracions de la ministra de Sanitat,, que ha assegurat que es monitoren les dades per si cal aplicar restriccions per Nadal, si augmenten els casos.En qualsevol cas, Darias ha afirmat aquest dimecres que les comunitats autònomes tenen un "camí obert" per sol·licitar l'ús delper accedir a determinats espais, ja que el Tribunal Suprem va avalar que s'apliqués aquesta mesura en àmbits territorials concrets, durant un període concret i en funció de les dades de la pandèmia. El govern espanyol no preveu una norma estatal per regular-lo, quan ja són set les autonomies que es plantegen estendre'n l'ús, amb el País Basc com a capdavant en anunciar que estendrà el passi Covid a l'hostaleria.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor