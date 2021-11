La versió d'Hamraoui sobre l'agressió: «Parlaven d'un home casat»

La pierna de Kheira Hamraoui tras lo ocurrido…



Sin comentarios. 😞 pic.twitter.com/L6baaGajmE — Raúl Morote Gil (@RauulMorote) November 17, 2021

La versió desobre l'agressió que va patir fa uns dies ha vist la llum. L'Equipe, el mitjà esportiu francès que va ser qui va destapar el cas, ha tingut accés a la declaració de l'exjugadora blaugrana davant els investigadors del cas, concretament laSegons explica l'actual jugadora del, ella i-en un inici detinguda com a possible implicada, i després posada en llibertat- van ser assaltades per dos homes encaputxats després d'un. Els dos atacants van sortir d'una furgoneta i van situar-se cadascun en la finestra del pilot i del copilot per començar a cridar: "".Un cop van aconseguir obrir el cotxe, els encaputxats van treure ambdues jugadores del cotxe, i en aquell moment Hamraoui va relliscar. Va ser llavors quan un dels agressors va aprofitar per colpejar-la en diverses ocasions amb una, "sobretot a les cames", segons explica l'exblaugrana. L'únic que recorda haver sentit Hamraoui dels encaputxats és "". Unes paraules que coincideixen amb la declaració de Diallo.I és que de fet, des d'aquesta setmana el cas apunta a una venjança d'una exparella de l'actual jugadora del PSG. Aquest dilluns Le Monde apuntava queestaria involucrat en el cas, ja que hauria mantingut una relació amb Hamraoui. El rotatiu francès assenyalava que els investigadors havien trobat alde la migcampista el nom d'Abidal i la justícia francesa li prendrà declaració quan s'obri el judici.En concret, segons explica el diari, un dels interrogats que respon al nom de, i que en l’actualitat es troba enper un altre cas, va explicar que fa dos anys va "intervenir com adesprés que Hamraoui ho demanés perquè se sentia en perill per l'd'Éric Abidal". Dimarts L'Équipe va explicar que Hamraoui s'hauria vist amenaçada ara fa dos anys per la dona de l'exfutbolista francès,La jugadora va ser agredida peri va acabar a l'hospital, on li van haver de posar punts. En un primer moment, la sospitosa era una companya d'equip,, que va ser posada a disposició judicial i deixada en. Els investigadors, però, van descartar aquesta via i ja apuntaven cap a una exparella de la futbolista durant la seva etapa al Barça, a la que sembla que ara li han trobat el nom d'Abidal.La policia ha detectat també qued'Hamraoui van rebre trucades uns dies abans de l'agressió per part d'un suposat ex de la futbolista, amb qui hauria mantingut una relació sentimental durant tres anys mentre jugava al Barça. Segons L'Equipe, l'home hauria dit a les companyes d'Hamraoui que la futbolista li haviai que es venjaria d'ella fent-li el mateix.​​​

