Descobreixen que respirar aire contaminat causa risc de Covid greu

Un estudi d'i el projecte GCAT de l'ha conclòs que l'exposició prolongada a la contaminació de l'aire no s'associa a un major risc d'infecció per covid-19 però sinó d'En l'estudi es van mesurar anticossos antivirals en una cohort de residents a Catalunya amb informació sobre l'exposició residencial a contaminants atmosfèrics (NO2, PM2,5, sutge i ozó). Els resultats no revelen una relació entre exposició a la contaminació i infecció, però sí entre una major exposició al diòxid de nitrogen (NO2) i partícules fines (PM 2,5) i nivells més elevats d'IgG contra els cinc antígens virals en els infectats, que indica major càrrega infecciosa i gravetat dels símptomes.L'estudi va incloure, entre els quals 481 (5%) casos de covid confirmats. També es van prendre mostres de sang a poc més de 4.000 participants per determinar la presència i quantitat d'anticossos IgM, IgA i IgG davant de cinc antígens virals. Un 18% d'aquestes persones tenia anticossos davant del virus, però no es va trobar associació entre infecció i exposició a contaminants.Per al total de participants, es va trobar una associació entre major exposició a NO2 o PM2,5 i malaltia, sobretot per als casos greus que van acabar a l'hospital o en teràpia intensiva. L'associació amb PM 2,5 va ser més forta per a homes de més de 60 anys i persones que vivien en zones desfavorides.L'investigador d'ISGlobal i primer autor de l'estudi, Manolis Kogevinas, assegura que aquesta investigació proporciona l'evidència més contundent fins ara sobre l'. Diversos estudis han apuntat aquesta relació però encara no hi havia explicació clara. Els resultats van en línia amb l'associació entre contaminació i hospitalització que s'ha descrit per a altres infeccions respiratòries com la grip o la pneumònia. La contaminació també podria contribuir afavorint condicions cròniques, com les cardiovasculars o les respiratòries, que augmenten el risc d'emmalaltir greument per Covid-19.Els autors de l'estudi subratllen que els resultats proporcionen un argument addicional en relació amb els beneficis per a la salut pública de reduir els nivells de contaminació atmosfèrica i posen en evidència l'impacte dels factors ambientals sobre les malalties infeccioses.​​

