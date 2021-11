Detingut per trencar-li el nas a l'examinador de trànsit que l'havia suspès

Un home ha estat detingut pera l'examinador de trànsit que l'acabava de suspendre. Els fets han ocorregut a la zona d'exàmens per treure's el carnet de conduir dei la víctima és un examinador de la Prefactura provincial deDes de laexpliquen que quan l'examinador anava a deixar la documentació de la jornada, el presumpte agressor, que ja sabia que havia suspès, el va atacar, trencant-li el nas i provocant-li. Fins i tot, la víctima va haver de ser tractada a l'de Vilafranca mentre elsvan poder detenir l'agressor.El mateix sindicat ha denunciat el cas davant la) i ha recordat que casos com aquest no són una simple anècdota. "Seguim reclamant, amb presència deper evitar successos com aquest", defensen des de la UGT.​​​

