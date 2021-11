ERC evita que Sant Cugat declari persona non grata a Llarena

Retrets a les contradiccions

La nota discordant del tripartit

(JxSTC) ha tornat a sembrar laen el plenari amb la presentació d'unaper declarar persona non grata; tambéi en elsi del mateix. JxSTC denuncia que la democràcia "no regeix amb plenitud a Espanya" i insta afermament lacontra el moviment independentista.Segons ha explicat el regidor de JxSTC,, el text de la moció es va redactar perquè la resta de formacions sobiranistes s'hi sentissin còmodes i poguessin donar-hi suport. "", ha remarcat. "en aquests temes", afegia de manera vehement. No obstant això, els receptors de l'arenga (ERC i CUP), no ho han acabat de llegir de la mateixa manera.Per la seva banda, la regidora de Salut,, ha lamentat que "". La republicana ha exposat que ERC ha estat un partit que ha patit la repressió diverses vegades al llarg de la història i, per aquest motiu, "si us plau. Noranta anys ens avalen".Tanmateix, Aristoy ha presentat unaa la moció per sumar-s'hi. Durant l'exposició ha asseverat que ", ja que no va donar el resultat esperat: la independència". En aquest sentit ha defensat la celebració d'unque des de Junts acostumen a "posar-li bastons a les rodes i a desprestigiar-la".A més a més, la republicana ha estat contundent contra les polítiques de "" i també s'ha mostratl magistrat del Tribunal Suprem,, i a la instructora del Tribunal de Comptes,. "No defensem ni votarem a favor de declarar cap persona non grata.", ha exposat Aristoy esgrimint que ERC només rebutja actituds i actuacions.Per altra banda, la portaveu de la CUP,, ha posat sobre la taula les "" que suposa que JxSTC presenti "com a" una sèrie d'acords dels quals han tingut responsabilitats directes, com en el cas dels 9 de Lledoners. "", ha etzibat. En aquest sentit, la cupaire ha lamentat que una de les coses que més".", ha esgrimit Gibert tot i anunciar que votarien a favor perquè estan d'acord amb el literalisme de la moció. ". Més capaç políticament", ha exigit demanant quei alertant quePer la seva banda, el portaveu del PSC,, -company de govern d'ERC i la CUP-, ha criticat que la moció respon únicament a la "" de JxSTC. "Necessiten mocions per continuar vius, autocomplaer-se i mostrar que vostès són la raça ària del país", ha assegurat. "Ltrencant-se el consens democràtic i infringint-se la llei". "Venen aquí a fer el teatre amb una moció que no té conseqüències jurídiques i a", ha augurat el socialista.Una intervenció que en segona volta ha estat criticada per ERC i la CUP. "A qui li fa por que votem? És l'única manera que podem de sortir d'aquest conflicte", ha preguntat Aristoy a Soler. Pocs segons després, Gibert carregava contra les paraules del portaveu socialista i ha defensat que l'"1-O no va ser una vergonya. Va ser unai de les més grans que hi ha hagut al món en la història recent". "", ha brandit la cupaire.Des de l'oposició, el portaveu de Cs,, ha criticat el "" dels partits independentistes i que, com a represaliats, l'administració espanyola els pagui els sous com a representants públics. El taronja també ha criticat el "" sobiranista i lade la Generalitat per esbrinar en quin idioma parla l'alumnat, entre d'altres.Després del debat i l'aprovació d'algunes esmenes, la moció que finalment s'ha aprovat compromet a l'Ajuntament a promoure activament la qualitat institucional, la defensa de la democràcia, la lluita per l'l'. Tanmateix, es reivindica que el mandat de l'1-O és vigent i es mostra suport i solidaritat a totes les persones represaliades. En aquest sentit, també s'insta a les institucions catalanes a defensar activament als funcionaris que pateixen la repressió i l'de les diferents instàncies de l'Estat.Finalment, amb els vots en contra d'i la regidora no-adscrita, no s'ha aconseguit declarar al magistrat delPablo Llarena i a la instructora del Tribunal de Comptes Esperanza García com a persones non grates a Sant Cugat.

