Novetats relacionades amb Tinder

és una de les pràctiques més esteses de la societat actual. T'agrada algú, t'hi fixes,. Parles amb aquesta persona i quedes amb ella per trencar la barrera de la tecnologia. Una cita en un restaurant, a prendre alguna cosa, al cinema o en un parc d'atraccions.Si arriba l'hora de pagar, per a molta gent no suposa un problema convidar o tenir una primera conversa sobre si dividir el compte, en el cas que hagi anat bé la cita o queda. Però i si no és el cas? Com es pot obrir el meló per pagar a mitges?a través d'una aplicació que ha revolucionat el món de les cites.Tikkie s'ha convertit en una app essencial per als holandesos pel que fa a les cites. Bona part de la societat l'utilitza i això que no fa més de cinc anys que va sortir al mercat. Disponible per a, és un servei que funciona amb la mateixa essència que-enviar diners a una altra persona-, però Tikkie serveix per demanar una sol·licitud de pagament digital.. La persona que rep la sol·licitud podrà trametre els diners a través deJa hi ha més de 7 milions d'usuaris enregistrats a l'aplicació i els holandesos han estat la punta de llança per instaurar aquesta pràctica en relacions amoroses que acaben malament. Diversos portals d'internet i comentaris a les xarxes socials recullen testimonis de persones dels Països Baixos queA vegades les cites de Tinder poden acabar malament només pel compte, però en altres situacions es pot desenvolupar un escenari preocupant i perillós. Tinder va llançar al març una nova funcionalitat als Estats Units no exempta de polèmica. La popular aplicació de contactesentre la informació que comparteix amb els usuaris sobre els potencials candidats per a una cita.El nou servei s'ha posat en marxa amb la col·laboració de, fundada per una víctima de violència de gènere. L'objectiu és prevenir crims futurs, oferint accés a "registres i informes que importen perquè els individus puguin prendre decisions informades sobre la seva seguretat".​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor