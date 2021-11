Barcelona estrena la capitalitat cultural i científica amb continuïtat pel 2022

Sobre aquesta qüestió,, però sí que ha reconegut que calen "esforços suplementaris" més enllà d'aquest conveni en matèria de cultura i ciència. Com a exemple, ha citat els darrers avenços en la construcció de la biblioteca pública estatal a Barcelona.També la ministra de Ciència i Innovació,, ha refermat que Barcelona recupera amb aquesta inversió "el lloc que sempre ha ocupat" però que "no sempre li han deixat ocupar". En aquesta línia, ha esmentat la capital catalana com "el principal focus de ciència del país" i ha recordat que Barcelona és la vuitena ciutat europea amb major producció científica.Colau ha recollit el guant sobre "l'acte de justícia" i ha ampliat el recorregut d'aquest conveni centrant-se en els usos que té la inversió en ciència i cultura. "No només és una qüestió de justícia,, ha exposat, en referència a la necessitat de trobar "idees" per resoldre desafiaments com l'emergència climàtica, la reconversió del model urbanístic de ciutat o l'augment de les desigualtats.Alhora, l'alcaldessa ha aprofitat per expressar que mentre l'Ajuntament de Barcelona inverteix elen cultura i ciència, la Generalitat i l'Estat no arriben a aquests registres, i fins i tot han reduït la inversió en l'última dècada."Els percentatges importen i fixen prioritats", ha remarcat Colau.El ministre Iceta, per la seva banda, ha afalagat l'entesa de l'alcaldessa amb el president del govern espanyol,"Sense l'alcaldessa i el president d'Espanya segurament no hauríem tingut aquesta segona empenta", ha esmentat. També ha atribuït aquest nou acord a una mostra de "federalisme" o "cogovernança", i ha afegit que encara hi ha espai per a més inversions estatals en matèria de cultura i ciència pròximament. "La nostra ambició desborda molt les estrictes línies d'aquest conveni", ha reblat.