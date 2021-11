​Neguen la beca menjador a 340 infants de Mataró i Tarragona per estar en situació irregular

Leshan acusat elsdea infants de famílies deen situació irregular. Segons afirma en un comunicat, hi ha com a mínimperquè els progenitors no disposen de DNI o NIE.L'aFFaC assegura que hi ha. La primera de les incidències la va detectar alal maig, on va trobar. El Consell assegura que l'Agència Tributària així ho exigeix. Tot i això, l'aFFaC ha assegurat que l'Agència Tributària pot donar un NIF alternatiu per fer aquest tipus de tràmits.Des de fa sis mesos, l'associació ha estat mediant amb eli elper trobar una solució per a aquestes famílies. Ha lamentat però que no s'ha posat sobre la taula cap alternativa i continuen havent-hi 200 estudiants que reben un tracte "discriminatori" per part de l'administració pública per ser fills de migrants.Pel que fa a Mataró, un grup de famílies afectades per la mateixa situació s'ha organitzat a través delper denunciar l'"embut burocràtic" en el que es troben. L'aFFaC afirma que hi ha 140 alumnes en aquesta situació. Ha acusat l'administració de "tirar pilotes fora". En concret, a l'oficina de Serveis Socials perquè asseguren que fa falta un informe de vulnerabilitat per poder sol·licitar la beca sense DNI. L'obtenció d'aquest informe es pot demorar mig any.Davant d'aquestes dues situacions, l'aFFaC s'ha reunit amb Educació i amb els consells comarcals implicats. En el primer cas, asseguren que els van dir que no tenien constància de la situació i en el segon, "defugen responsabilitats i es neguen a establir circuits alternatius". L'organització, i el Sindicat d'Habitatge de Mataró, han causat l'administració de deixadesa de les seves obligacions i han exigit que es compleixi la normativa vigent, que explicita el dret d'aquests alumnes a rebre beques.Més enllà d'això, han criticat la manca de voluntat de les administracions de trobar una solució al problema. En aquest sentit, han apuntat que la resta de territoris sí estan donant les beques a aquest col·lectiu i per això ha instat els que no ho fan a reunir-se amb aquests per valorar elsque estan emprant.

