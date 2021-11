Alves reanima el barcelonisme: «Torno per fer gran el club un altre cop»

⚽ La qualitat no es perd 🔥 pic.twitter.com/rOgfGNo87x — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 17, 2021

Nou impuls per als culers. Si l'arribada de Xavi ja va fer recuperar l'alegria al Camp Nou, la deno s'ha quedat curta. El brasiler, de 38 anys, ha aixecat els ànims delsque han assistit a la seva presentació, a la gual ha assistit descalç perquè "hi ha coses de la nostra essència que no poden canviar".En el seu retorn a l'estadi, Alves ha insistit en la idea de recuperar la grandesa del Barça: "i ara torno una mica petit per fer gran el club un altre cop, com es mereix". El lateral també ha remarcat que cal anar "" per remuntar: "Això no és cosa meva ni del president, és cosa nostra. És el moment de, és on mereix estar.Dani Alves va deixar una empremta enorme al vestidor en la seva primera etapa,. Ara intentarà que la plantilla actual, diferent gairebé al 100% i molt jove, aprofiti la seva experiència i la mentalitat guanyadora per tornar a competir al primer nivell. "", ha bromejat.El veterà futbolista brasiler ha exhibit la seva millor cara amb un gran sentit de l'humor. "", ha saltat. Alves ha exhibit, feliç, la seva nova samarreta. Lluirà el dorsal 8 per. "Els homenatges s'han de fer en vida", ha afirmat davant d'un públic entregat.Per la seva banda, un exultantha destacat d'Alves ser "una persona extraordinària, amb un talent i un do excepcionals com a jugador", si bé és "encara millor persona". El president del club s'ha mostrat "encantat" de poder comptar de nou amb "" el jugador. "És impressionant, això!", ha exclamat instants després de signar el contracte a la mateixa gespa.

