Catalunya liderarà la creació d'ocupació a l'Estat fins al 2022, segons el BBVA

Catalunya serà el territori de l'estat espanyol queentre 2020 i 2022, amb 215.000 llocs de treball més, i la taxa d'atur es reduirà fins al 12,3% aquest any i el 10,9% el que ve, segons l'informe delpresentat aquest dimecres per l'economista en cap per a Espanya de BBVA Research,, i, cap territorial del BBVA a Catalunya.Cardoso ha advertit, però, que encara hi ha, com són l'augment del, la manca de contenidors o la interrupció de les cadenes de subministrament. A més, ha admès que l'entitat esperava una major execució dels fonsaquest any. En qualsevol cas, ha dit que l'activitat encara no ha tornat a nivells precrisi però sí alguns dels seus indicadors com l'ocupació, l'afiliació i la producció industrial.L'economia catalana mostra unael segon i tercer trimestres del 2021. Aquest creixement, ja iniciat el primer trimestre de l'any, es recolza en el dinamisme del, de lescatalanes de béns i de l'activitat industrial. A més, la fi de l'estat d'alarma i la temporada estival van suposar un, que a la comunitat catalana representa un motor important del creixement.Miguel Cardoso ha confirmat que es manté la rebaixa anunciada en el creixement a finals d'octubre fins al 5,3% aquest 2021, davant les estimacions inicials d'un 6,6%,i del 5,6% per a l'any que ve. Cardoso ha argumentat que l'entitat treballa a partir de les, que en el segon trimestre van mostrar un creixement "bastant reduït". Novament, també hi ha influït que la suspensió de lano s'espera que es resolgui almenys fins al segon o tercer trimestre del 2022 i no en aquesta segona part del 2021.Aquestes previsions continuen sentper a aquest 2021 i estan afavorides pel creixement del consum, especialment en el sector serveis com l'hostaleria, la restauració i l'oci després de l'aixecament de les restriccions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor