La CUP tornarà a convocar les assemblees per decidir si retira l'esmena a la totalitat

tindran de nou l'última paraula sobre l'esmena a la totalitat als pressupostos del. La(COP) -que agrupa diputats i representants de les onze formacions que donen suport a la CUP- es reunirà a finals de setmana per valorar l'estat de les negociacions amb el Govern i traslladarà la pregunta a les bases, que decidiran abans de dilluns com aborden els nou diputats de la CUP el debat a la totalitat.Les assemblees ja van decidir la setmana passada presentaramb el Govern per mirar d'aconseguir millores en el projecte de pressupostos elaborat per. Per ara, el Govern descarta la via que ofereix el PSC peròha estès la mà als comuns. Aquest matí, la diputada de la CUP, que ha pilotat les negociacions amb Giró, ha recordat que hi ha marge per retirar l'esmena a la totalitat abans del debat de dilluns, però només si abans hi ha hagut canvis significatius en el text aprovat pel Govern.Concretament, la CUP té cinc demandes: abandonar els macroprojectes, millores en habitatge, canvis en la fiscalitat, avenços en el procés d'autodeterminació i lluita contra la repressió. Si hi ha canvis en aquests cinc àmbits en el sentit que demana la CUP, les bases podrien retirar l'esmena a la totalitat i permetre la tramitació dels comptes amb la majoria de la investidura. Sigui com sigui, i seguint el mandat de l'assemblea, la CUP ha registrat aquest matí l'esmena a la totalitat als. Un 63% de la militància va prounciar-se en aquest sentit i un 68% va demanar continuar negociant amb el Govern.En aquestes properes hores i dies, l'executiu i els cupaires miraran d'acostar posicions abans del termini de dilluns. En la reunió d'ahir a la tarda, Aragonès i Giró van demanar concreció a la CUP sobre les seves demandes per desbloquejar la tramitació dels comptes. Aquesta tarda, nova reunió. El Govern vol que els pressupostos entrin en vigor l'1 de gener.

