Podem repunta i menja terreny al PSOE, segons el CIS

El, peròrecuperaria cert terreny i guanyaria pes a l'esquerra. Així ho assenyala el baròmetre de novembre del, fet públic aquest dimecres, segons el qual els socialistes s'imposarien amb el 27,6% dels suports, lleugerament per sota del 28% dels comicis del 2019 i quasi un punt menys que el 28,5% de l'anterior baròmetre.Al seu torn, els seus socis de govern, amb el nou lideratge de, augmenten les seves expectatives de l'11,8% de l'anterior enquesta fins al 13,6%, per damunt dels registres del 2019, quan van quedar amb el 12,9%. Es mantenen, però, en quart lloc, per darrere del, que quasi repetiria el resultat de les anteriors eleccions, amb el 20,9% de vots (menys del 22,1% de l'anterior baròmetre), i de, que creix un punt respecte el mes anterior fins al 14,3%, però encara queda per sota del 15,1% assolit fa dos anys.També perdria suport, que el 2019 queia fins al 6,8% de vots i ara retindria el 5,7%. Al seu torn,creixeria lleugerament del 2,3% fins al 3,1%, els quals es podrien sumar a l'ascens de Podem, ja que Yolanda Díaz explora una aliança de totes les forces a l'esquerra del PSOE. Pel que fa a les forces catalanes,perdria un punt, del 2,6% al 3,6%,també baixaria del 2,2% a l'1,7% i laretindria l'1% de fa dos anys, per bé que la mostra d'enquestes a Catalunya és limitada i, per tant, el marge d'error és elevat.El sondeig de novembre també pregunta per la problemàtica relativa a l'. Un 64,9% està molt preocupat per aquesta qüestió i un 27,3% més, ho està bastant, a més que un 50,7% opina que l'actual sistema per fixar el preu és totalment incorrecte i un 32,5% més, bastant incorrecte. Davant d'aquesta situació, un 97,5% afirma que la llum s'hauria de considerar un, com l'aigua, i un 69,3% defensa que caldria unadel cost. Ttan sols el 14,1% tem que aquesta intervenció tindria efectes negatius en el sector elèctric.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor