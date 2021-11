Detingut un neonazi per agredir tres joves a València, un d'ells amb una dessuadora on es llegia «classe obrera»

aquest passat dimarts a València per l'agressió a tres persones i per un delicte d'odi cap a una d'elles. El detingut va decidir atacar una de les víctimes per portar posada una dessuadora amb la inscripció "Classe Obrera" en anglès. Segons expliquen des del cos policial espanyol, l'agressió es va produir el passat dia 7 a la tardade la capital valenciana. Unes 10 persones van atacar aquest jove de la dessuadora.Lava decidir llavors obrir una investigació arran de la denúncia presentada per la víctima. Gràcies a les diligències policials, el cos va poder descobrir que l'autor de la primera agressió tambéa joves valencians. Aquests atacs es van produir en hores diferents i en punts distanciats, determinant que el jove havia fet "una cacera".Una d'aquestes agressions es va produir molt a prop de l'hospital Arnau de Vilanova. La víctima en qüestió va ser ferida greu i va haver de ser hospitalitzada. La policia espanyola ha explicat que el grup de 10 persones responsables de l'última agressió havien participat en la gresca que es va celebrar al voltant de l'estadi de Mestalla, on es​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor