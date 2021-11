Detingut un sensesostre per abusar sexualment d'una dona que també viu al carrer a Barcelona

Elsun home sensesostre per presumptament abusar sexualment i colpejar una dona que també viu al carrer a Barcelona, segons han explicat aquest dimecres fonts policials a Europa Press.quan l'home "no tenia on dormir i va demanar a la dona dormir al mateix lloc que ella, moment en què la va agredir i la va colpejar".La dona es va dirigir fins a la comissaria per denunciar els fets i l'home la va perseguir, "i va ser quan diversos agents el van detenir"; ldel Grup d'Atenció a la Víctima dels Mossos d'Esquadra.

