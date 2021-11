Penes de fins a 22 mesos de presó pels incidents en el desallotjament d'acampada post-sentència

Unde Barcelona ha condemnata penes de 6 a 22 mesos depelsdurant ela ladesprés de la sentència delel novembre del 2019. Els condemnats haurien agredit tres guàrdies urbans que realitzaven el desallotjament, un dels quals va rebre un cop de puny a la cara que li va trencar el nas.Segons la sentència, durant el desallotjament de l'acampada la matinada del 20 de novembre per part de la, després de 22 dies de protesta. Cap a les 12 del migdia, un dels acusats va colpejar molt fort un dels agents, que no va patir lesions. Un altre dels acusats va donar una puntada de peu al maluc d'un altre agent. Finalment, el tercer acusat hauria donat un cop de puny a la cara d'un altre agent, per sota de la visera del casc de protecció. L'agent va patir una fractura nasal i pateix alteració en la respiració nasal.Tots tres acusats van negar els fets i les defenses van intentar evidenciar algunes contradiccions de l'acusació, però el magistrati a la seva identificació dels sospitosos tant presencialment com a través de les imatges gravades en aquells incidents. De fet un d'ells fins i tot assegura que no era a la plaça aquell dia, ja que pateix alteracions psíquiques a causa del consum de drogues com un trastorn de la personalitat antisocial i narcisista, impulsivitat, agressivitat, baixa tolerància a la frustració. Un altre dels acusats pateix un 38% de discapacitat per trastorn bipolar i de l'afectivitat, però el magistrat no considera que tingués les capacitats alterades en el moment dels fets.Per tot això, condemna un dels acusats aamb l'atenuant d'anomalia psíquica, a un altre a un any i deu mesos de presó per atemptat a l'autoritat i lesions, amb l'atenuant de reparació del dany ja que la Caixa de Solidaritat ha pagat 4.200 euros, i al tercer a sis mesos de presó per atemptat a l'autoritat i 180 euros de multa per lesions lleus. A més, un d'ells haurà de pagar 120 euros d'indemnització i un altre més de 3.300 euros al guàrdia urbà a qui va trencar el nas.Per la seva banda,ha lamentat que la versió policial s'hagi imposat i culpa l'Ajuntament de Barcelona per impulsar el desallotjament i "contribuir a la tensió i repressió contra la protesta legítima".

