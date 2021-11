Els canvis a la gala dels Premis Gaudí: nova data i nova localització de la gala

Dificultat d'accés femení als premis

L'acadèmia ha assenyalat que la producció en català continua amb les mateixes xifres "preocupants" de l’any passat, quan va tocar fons, amb només sis llargmetratges de ficció en llengua catalana, una de les xifres més baixes de la història dels premis (només superada per la primera edició dels Gaudí, amb quatre pel·lícules candidates). Aquesta dada es manté enguany., 29 en altres llengües (25 d’elles en castellà) i dues són sense diàlegs. Això dona un percentatge del 41% de produccions de l’any en versió original catalana, xifra que representa una lleugera pujada respecte a l’any passat, quan de les 54 produccions catalanes candidates, només 17 (un 33%) tenien el català com a llengua original majoritària. Aquesta recuperació es deu sobretot a l’augment de llargmetratges documentals (3 el 2021, 1 el 2020) i curtmetratges rodats en català (10 el 2021, 6 el 2020).Tanmateix, la dada més "alarmant" en relació amb la llengua és la mitjana de pressupost: mentre que, les que han estat rodades en altres llengües se situen en els 2.000.000 euros de pressupost mitjà, i inclouen els únics cinc títols que superen els 3,2 milions d'euros de pressupost mitjà europeu.D'altra banda, el balanç de gènere en rols de lideratge de les produccions de l’actual convocatòria, incloent-hi llargs de ficció i documentals, pel·lícules animades, per a televisió i curtmetratges (i sense comptabilitzar els llargmetratges candidats europeus), confirma un desequilibri similar al de la passada edició en termes globals, i situa la presència de les dones en la direcció en un 31,1%. Ecandidates als XIV Premis Gaudí estan dirigides o co-dirigides per dones.La proporció, si es compten només llargmetratges dirigits o co-dirigits per dones baixa fins al 28,9% i constata una tendència observada amb més diferència en les edicions anteriors dels premis: la dificultat de les dones per fer el salt a la direcció de llargmetratge; quan es fa el salt al llarg, les dones no superen el sostre de vidre del 31% en tasques de direcció. Una xifra semblant s’observa en la producció de la collita d’enguany (30,7% de presència femenina) mentre que en el guió se situa en el 38,7%.Pel que fa a la relació entre gènere i pressupost per aixecar un llargmetratge, les dades són igualment concloents: la mitjana del pressupost de llargmetratges de ficció per cinema dirigits per dones és d’1.360.000 euros, mentre que la mitjana en pel·lícules dirigides per homes és de 2.295.000 euros. Segons aquestes xifres, les directores estan treballant amb pressupostos un 40% més baixos que els directors. A més, els cinc llargs que en aquesta edició dels Gaudí compten amb un pressupost per damunt dels 3 milions d'euros estan dirigits per homes.