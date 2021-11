Sanejament sostenible i regeneració d'aigua, claus davant l'emergència hídrica

L'aigua regenerada permet assegurar el cabal ecològic del riu Llobregat. Foto: Aigües de Barcelona

La importància de no llençar residus al vàter

Larepresenta una amenaça a l’hora de garantir un servei essencial per a les persones i el bon desenvolupament de les ciutats: elt. Basat en la disponibilitat d’aigua i en la innovació que va suposar al seu dia el sifó hidràulic i les cisternes domèstiques connectades a una xarxa de desguàs comú, el sanejament és un salvavides que evita la transmissió de malalties i facilita la salubritat dels espais. Tot i això, les, lesi l’poden danyar els diferents elements que el componen (les canonades, els tancs d’emmagatzematge i les plantes de tractament). Urgeix actuar.Else celebra el(o Dia Mundial del Vàter), que té com a objectiu conscienciar la població sobre la importància d’aquest servei. Més de, la meitat de la població mundial,. Per això, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU inclouen a l’epígraf sisè aconseguir “aigua i sanejament per a tothom” d’aquí a l’any 2030. Aigües de Barcelona impulsa uni responsable per cuidar la salut del planeta i de les persones. Per a això, és bàsici reduir així la pressió sobre el medi natural, que pateix cada vegada més estrès hídric. Per aquest motiu, la companyia treballa, a les seves plantes depuradores, pel bon tractament de l’aigua i anar un pas més enllà, apostant per la regeneració de l’aigua depurada perquè es pugui reutilitzar.Així, l’per iniciar de nou el cicle de la captació o es pot subministrar a la indústria, ciutats o agricultura per a diferents usos (reg de carrers i zones verdes, producció agrícola, processos industrials…). En la crisi climàtica, que afecta de manera especial la disponibilitat d’aigua, cada gota compta.A data d’avui, la companyia(equivalents a 9.250 piscines olímpiques), fet que suposa un increment del 152% respecte de l’any passat. Això ha permès assolir fins al 22% de la capacitat existent de regeneració. Actualment, els, amb actuacions com el manteniment del cabal ecològic del riu Llobregat o la injecció d’aigua als pous de recàrrega per evitar la intrusió salina, i els, com el reg del Parc Agrari del Baix Llobregat, el Canal de la Infanta o el Rec Vell de Sant Vicenç dels Horts.Cal continuar impulsant al màxim les capacitats de regeneració i així alliberar els recursos hídrics naturals i no locals, i al seu lloc, usar aquesta font d’aigua resilient, desvinculada de les condicions meteorològiques, que es produeix i consumeix en l’entorn local.Però no serveix de res invertir en infraestructures de sanejament i regeneració si fem un mal ús de la xarxa. Aigües de Barcelona recorda lacom burilles de cigarret, oli, productes per a la cura personal ni medicaments. Aquestes deixallesbaixants de les comunitats de veïns, obstrueixen la xarxa de clavegueram i les plantes depuradores, i causen greus problemes ambientals, amb un cost estimat a l'Estat de 230 milions.Larequereix que tots ens comprometem a favor del planeta. Cuidar el sanejament, fomentar l’aigua regenerada per als usos permesos i donar suport a un ús sostenible de l’aigua és bàsic. Actuem.