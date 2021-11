La CUP no descarta retirar l'esmena a la totalitat dels pressupostos «si hi ha canvis substancials»

🔴 Eulàlia Reguant (@aramateix): "Per part del govern, hi ha la voluntat d'apaivagar el conflicte polític i això no ens permet avançar en l'autodeterminació. Ni Junts ni ERC han explicat les seves propostes per fer-ho".#ElsMatinsTV3

El resultat de les assemblees de la CUP

dels pressupostos de la Generalitat del 2022 si les converses amb el Govern avancenEulàlia Reguant, diputada dels anticapitalistes al Parlament, ha assegurat en una entrevista ade TV3 que "no tindrien cap problema en fer-ho" si es produeix un gir en aquestes negociacions amb l'executiu de Pere Aragonès. Ella mateixa ha assegurat que existeixen cinc eixos clau perquè la CUP accepti els pressupostos: macroprojectes, habitatge, fiscalitat, autodeterminació/independència i la repressió.Reguant considera que el soci preferent de l'executiu d'Aragonès, arran de "la fotografia del debat de política general", és el PSC i això difereix de les intencions dels anticapitalistes.Nosaltres volem trencar el model de la sociovergència", ha explicat. La diputada ha contraposat les propostes del seu partit que "busquen trencar amb les dinàmiques sociovergents" amb l'aposta del PSC pel BCN World i els Jocs Olímpics d'Hivern."Continuarem treballant pPer nosaltres, el marc de la investidura, basat en gir a l'esquerra i independentisme, no varia", ha explicat Reguant, que també ha volgut insistir en el fet que la CUP no es pot convertir en l'objectiu principal de les desavinences entre els socis de govern.L'esmena a la totalitat presentada i els cinc eixos cabdals de la CUP es van anunciar ahir arran de la votació de les assemblees de la formació. La militància es va decantar per presentar aquesta esmena al projecte de la Generalitat, aprovat sense tenir tancat un acord amb els cupaires,per mirar d'obtenir millores en el text, com ha insistit Reguant.Les bases han decidit presentar una esmena a la totalitatmentre que ui permetre la tramitació dels comptes. En la segona qüestió, sobre si s'ha de continuar negociant o no,, mentre que un 28% ha optat per trencar amb el Govern.

