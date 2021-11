Carles Porta, contundent a la gala dels Ondas: «Periodistes, quan parleu de Catalunya sigueu honestos»

Tots els premiats als Ondas

, director del programa, ha demanat als periodistes que siguin "honestos" i "posin llum a la foscor" quan parlin de Catalunya, parafrasejant el lema que és emblema de l'espai radiofònic que lidera a Catalunya Ràdio. Ho ha dit a la gala dels, on Crims ha estat premiat com a millor programa de ràdio.Durant el discurs d'agraïment, que en part ha fet en("una mica, serà ràpid i indolor", ha advertit) ha donat les gràcies a l'equip i a la gent que els escolta "en català, una llengua preciosa i mil·lenària". Porta, a més, ha qualificat de "valent" el jurat dels premis Ondas per atrevir-se a premiar un programa fet en català.De la seva banda,, ha celebrat el premi i ha subratllat que Crims ha destacat com a part del seu èxit que ha aconseguit captar públic jove.El polifacètic, creador de la sèrie autobiogràficaque ha rebut l'Ondas a la millor sèrie de comèdia –ex aequo amb-, ha protagonitzat un altre dels moments destacats de la nit. Pop ha donat les gràcies a Andreu Buenafuente i a l'equip del programa Late Motiv, d'on va sorgir la idea per a la sèrie, i ha lamentat no haver pogut ser amb ells quan, fa uns dies, el comunicador català va anunciar que el programa s'acabava. "Movistar em va fer fora abans que a 'Late Motiv' perquè era incòmode. Així que gràcies Movistar", ha proclamat Pop.També ha estat destacat el moment en què s'ha entregat els Ondas a les millors cobertures tant aa les illes per la cobertura de l'erupció del volcà de. Durant la recollida dels premis els periodistes canaris han demanat que no s'oblidi l'illa un cop passi l'erupció. "Queda el més important, reconstruir l'illa", ha dit una de les guardonades. "Que quan s'apagui el volcà no s'apaguin les càmeres", ha demanat un altre.Un altre moment especial ha estat quan s'ha atorgat el premi Ondas especial de l'organització alun dels mascarons de proa de la SER. Un premi que Gabilondo ha rebut de mans de la seva neta Marta, estudiant de periodisme. "Si se'm permet la broma, és un premi a títol pòstum que es rep en vida", ha afirmat el guardonat, abans de demanar a la ràdio tradicional i a la nova ràdio, en forma de podcast, que "sumin", perquè el segon no faci oblidar l'emissió "viva i en directe" de la primera.L'Ondas a la trajectòria 2020 va ser per al. L'any passat no el va poder recollir perquè la pandèmia va obligar a suspendre la gala. Aquest any l'ha recollit en representació, també, de tots els premiats d'aquella edició.En l'àmbit de la ficció,s'ha endut l'Ondas a la millor interpretació femenina pel seu paper a la sèrie, producció que també ha estat distingida amb el guardó a la millor sèrie de drama. L'Ondas a la millor interpretació masculina ha estat per apel seu paper a la sèrieLa gala, que ha recuperat la presencialitat a Barcelona després de l'aturada forçada de l'any passat, ha començat cap a les vuit del vespre amb l'actuació de la cantant. El presentador ha estat el periodista, que també en català -idioma que ha anat barrejant amb el castellà al llarg de tota la nit- ha assegurat que estava "molt content de tornar a casa". Després, ja en castellà, ha condemnat la violència contra les dones i ha convidat a tothom a combatre aquesta "xacra". Per a ell, el primer pas és, ha dit, "combatre els discursos que neguen aquest tipus de violència".També ha tingut un record per a les víctimes de la pandèmia -ell mateix es va infectar de, en un procés que el va tenir apartat una temporada llarga dels micròfons de la cadena SER- i ha agraït la tasca dels sanitaris per combatre el coronavirus.L'últim premi de la nit, i un dels moments més emotius de la gala, ha estat per al documentald'Atresmedia, dirigit pel periodista, que retrata les últimes hores de vida del cantant Pau Donés. Al costat del mateix Évole, ha rebut el premi el germà del protagonista, Marc Donés, que ha destacat que la família se sent orgullosa d'un treball que "pot haver ajudat altres persones".Évole ha volgut tancar la gala "fent un Pau", com ha definit atrevir-se a fer coses a les quals no s'està habituat. En el seu cas ha estat cantar un tros de la cançó Grita, del mateix Donés.​​

