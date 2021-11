Ferran Torrent, «el Balzac dels Països Catalans»

Una obra de referència

Poc després de la publicació de Societat limitada, una de les novel·les més emblemàtiques de, l'escriptor estava dinant en un restaurant de València. De cop, va irrompre a la taula una dona, col·laboradora molt estreta de l'expresident i dirigent del PP"Jo soc la Júlia Aleixandre del seu llibre", va dir. Torrent no la coneixia de res. Però ella es va veure reflectida en aquella sotssecretària de la Presidènciadibuixada amb traç cruel per l'autor. Si l'èxit d'una novel·la és, com ha dit l'escriptor, que se'n parli més enllà de les seccions de llibres, el triomf va ser esclatant.L'anècdota l'ha narrada Torrent aquest dimarts a l', on se li ha fet un reconeixement pels seus. Ha estat un acte organitzat conjuntament ambescriptor i crític literari català;, escriptor i periodista, i, crític literari, han perfilat la personalitat i l'obra de l'autor valencià en un acte moderat per la periodistai presentat perEl crític Joan Josep Isern ha definit Torrent com, un d'aquells autors que genera un sentiment de proximitat i d'identificació, i a qui ha definit com a pencaire i professional, amb una manera magistral d'escriure diàlegs. Isern ha assegurat que Torrent, un novel·lista que ha conreat molt la, sempre ha sabut qui eren els bons i els dolents, per valorar la solidesa de la seva obra narrativa. "És un dels nostres clàssics", ha afirmat.Ponç Puigdevall ha destacat en Torrent la capacitat de perfilar l'ànima humana, així com el poder de fer feliç el lector., ha dit en un moment, "perquè explicant les històries de la societat valenciana, captant els petits detalls de la vida quotidiana, explica a la perfecció el que som nosaltres". Puigdevall, en la seva valoració de la creació de Torrent, n'ha destacat el poder d'atrapar el lector i ha confessat que quan en alguna ocasió no sap què llegir, agafa un llibre deo de Torrent.L'ha qualificat també com un dels darrers representants de lai compromesa. Ha recordat que a Societat limitada Torrent ja anunciava tot el que passaria després al seu país, ambi corrupció que sacsejaria la societat valenciana: "Ha pogut dir com a escriptor el que com a periodista no podia publicar perquè no en tenia proves", ha afegit, tot recordant el que havia explicatde la literatura com un informe de la realitat. Un Sciascia, per cert, que des de la seva Sicília trasbalsada per la màfia i els excessos del poder, va escriure pàgines de temàtica similar.Xavier Aliaga ha destacat el canvi que va suposar l'obra de Torrent en la literatura valenciana, junt amb la presència d'un altre dels grans de les lletres valencianes,. Per ell, el treball ben fet i la voluntat de curar al màxim els seus llibres n'és un tret característic: "No he trobat en cap altre autor el seu nivell d'".El protagonista, Ferran Torrent, ha explicat que escriu com una tasca "estomacal", perquè té la necessitat d'explicar una història. Per això i per matar el que ha anomenat l'. D'aquí la seva autodefinició com a, cosa que pot sorprendre una part dels seus lectors. Per aclarir-ho, ho ha enriquit assegurant que a vegades s'ha de triar "entre: sé que se n'anirà tot a la merda però em quedo amb la paella".En el seu millor estil, d'algú que no té por de relativitzar les coses, començant per la popularitat o el reconeixment, Torrent ha afirmat que, i que ell va escriure novel·la negra quan poca gent ho feia. Més enllà o per sota de l'aparent vena lleugera, Torrent ha tornat a deixar clar que la seva obra no s'entén sense un potent nervi ètic, fet de comprensió per algunes febleses, i més indulgent amb el cinisme que amb l'hipocresia. Sobretot la dels nostres: "El cinisme a vegades és intel·ligent.".Torrent ha tingut temps també de mostrar-se crític amb la situació de la llengua al País Valencià, tot dient que elno ha fet res per, que ha crescut una mica però no gràcies al govern, "cosa que lamento", ha assegurat.L'escriptor dea l'Horta de València, ha coronat un univers literari que va començar, de fet, de ben petit, com ell ha explicat moltes vegades, quan en lesnarrava històries a la vora del foc, moltes d'elles inspirades per les lectures de Jules Verne i que embadalien els seus propers.La seva primera novel·la va ser La gola del llop, l'any 1983. Però el seu primer èxit va venir amb. que va suposar l'inici d'una sèrie de novel·la negra amb les figures del detectiu Butxana i el periodista Hèctor Barrera. Uns anys després, va donar un altre salt amb(1994), que va obtenir el Sant Jordi i que, segons Isern ha subratllat a l'Ateneu, marca una frontera en la seva creació..Ambsobre la realitat política i social valenciana, a(2002) dibuixava la trama de corrupció i sordidesa que havia fet arrels entorn la dreta valenciana. L'obra obtindria un reconeixement de públic i crítica (amb guardons que van anar del Creixells al Serra d'Or) que el confirmaria com un dels noms imprescindibles del panorama literari.tancarien una mena de trilogia sobre la València sorgida del

