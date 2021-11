Així serà la reforma de la Via Laietana: arrencarà al març i tindrà dues fases

Recreació informàtica de la Via Laietana de Barcelona reformada a l'alçada del carrer Jonqueras Foto: Ajuntament de Barcelona

Canvis en la mobilitat

Recreació informàtica de la reforma de la Via Laietana de Barcelona a l'altura del carrer Antoni Maura Foto: Ajuntament de Barcelona

Ampliació de voreres i places noves

La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l'ha donat llum verda aquest dimarts a la reforma de la, que arrencarà al març i es farà en dues fases. En una primera fase es renovaran les xarxes de serveis i al juny començaran les obres per reformar el tram entre la plaça d'i la d', que duraran onze mesos.Un cop finalitzat aquest tram, es donarà pas a la segona fase, que preveu la transformació del tram que va d'fins a. Cadascun dels dos trams d'obres tenen un pressupost de. Des que s'iniciïn els treballs a les xarxes de serveis, es mantindran dos carrils de baixada a tota la via -un de bus i un de vehicles-, i de pujada els busos es desviaran cap al passeig de Picasso i els vehicles podran arribar fins a l'alçada de la plaça d'Antoni Maura.L'aprovació de l'avantprojecte de reforma de tota la Via Laietana i el projecte executiu del primer tram que es farà s'ha aprovat en comissió amb els vots dels dos grups del govern municipal -- i el vot favorable d', grup amb qui l'executiu municipal ha acordat els detalls del projecte. La resta de grups municipals i la regidora no adscrita hi han votat en contra.Segons ha explicat la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat,, l'Ajuntament té previst desplegar un dispositiu de comunicació per informar i fer seguiment de l'evolució de les obres. L'objectiu del consistori és mantenir al dia al veïnat i comerciants per minimitzar lesdels treballs i reduir les possiblesa l'activitat habitual de la Via Laietana.Durant la comissió, Sanz també ha destacat que és "una de les reformes importantíssimes" de la ciutat que calia entomar i s'ha mostrat satisfeta pel treball fet amb ERC, a qui ha agraït el seu suport. Al seu torn, el grup republicà s'ha felicitat per l'avenç de la reforma, remarcant que la Via Laietana és laque hi ha ara mateix aSegons la proposta de carrils, elnomés podrà travessar tota la Via Laietana de baixada, sentit mar. Concretament, en sentit de baixada hi haurà uni un altre carril de circulació per al vehicle privatEn sentit de pujada hi haurà només, que compartiran busos i taxis i que també podran utilitzar els veïns de la Via Laietana i de laque tenen vehicle privat. La resta de vehicles no podran fer servir aquest carril en direcció a Urquinaona i hauran d'optar per un recorregut alternatiu. Entre aquest carril i la vorera hi haurà unsegregat del trànsit que també serà en sentit de pujada.D'altra banda, la transformació també preveu que less'ampliïn fins a 4,05 m al llarg de tot el carrer, des de la plaça d'Urquinaona fins a la d'–que pròximament se separarà i esdevindrà les places d'Idrissa Diallo i de–. Les amplades actuals vanHi haurà una gran plaça a Antoni Maura que unirà laamb el, i es generaran places noves als encreuaments amb els principals eixos de Ciutat Vella: a les cruïlles amb el carrer dei als de les places dei d’Antonio López. També es reubicaran i s'ampliaran els passos de vianants per millorar la connectivitat dels eixos transversals de Ciutat Vella.

