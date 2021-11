Ladenuncia irregularitats laborals ali exigeix la readmissió d'una treballadora. Segons ha explicat aquest dilluns, de la CGT, fa "temps" que l'empresa cooperativa comet irregularitats i aquestes "han empitjorat" amb la nova direcció. Com a exemple, expliquen el cas d'una treballadora acomiadada per motius disciplinaris a principis de mes, quan era delegada sindical.El sindicat assegura que hi ha treballadors que s'han endeutat com ai que se'ls nega l'accés a ser socis de la cooperativa. Alhora, denuncien manca de recursos per a usuaris del centre.s'avé a estudiar les demandes de la plantilla però es referma en un acomiadament que desvincula de les demandes laborals. En una atenció als mitjans des de les portes del gimnàs, Martínez ha apuntat que durant la pandèmia els treballadors es van veurei es van haver de donar d'alta d'autònoms.Segons la CGT, el juny passat, amb l'arribada de la directora, es va prometre als treballadors que es regularitzaria la seva situació i se'ls tornaria el "deute" que havien generat per les quotes d'autònoms pagades durant la pandèmia. Ara sí que tenen contracte però aquest "deute", diuen,. En declaracions a l'ACN, l'actual màxima responsable de la cooperativa matisa que aquest és un dels reptes laborals quei apunta que encara no s'ha tractat la quantitat que caldria abonar a aquests treballadors.Una altra demanda que no s'ha complert ha estat la possibilitat de treballadors de ser, un fet que no s'ha acceptat "al·legant motius de procediment", segons la versió sindical. La directora assegura que no s'han negat a dur-ho a terme, sinó que "se'ls hi ha demanat temps". Així, la decisió tindria a veure, sobretot, amb la necessitat d'en acabar el període d'ús d'aquestes instal·lacions com a recurs exclusivament assistencial per a persones sense llar i recuperar la vessant socioesportiva, com es feia abans de la pandèmia. Segons Cáceres, quan això es resolgui i quedin clares les necessitats de la cooperativa, s'obrirà la porta a la participació de nous membres.Respecte a altres reivindicacions, des de la cooperativa es menciona que actualment hi ha set treballadors, tots contractats, tres membres cooperativistes i una directora. Un total que suma. La mateixa explicació apunta que l'actual sou dels treballadors és d'unsper 40 hores setmanals i que això se situa per sobre de conveni, si bé s'entén l'esforç que han fet els treballadors en alguns moments i es troba justificat plantejar un augment de sou.Tanmateix, es demana "paciència" mentre s'avalua el futur immediat de l'espai, ja que elpel que fa a l'oferiment de dutxes per a persones sense llar. Mentrestant, la Lola, una treballadora del gimnàs, apunta que en el passat van arribar a estar "". Una de les gotes que ha fet vessar el got ha estat l'acomiadament d'una treballadora a principis de mes per motius disciplinaris. D'acord amb la denúncia de la CGT, aquesta treballadora es va erigir com a portaveu de les reivindicacions de tots els companys i això va coincidir amb una sanció per part de la direcció que implicava deixar-la. Davant d'aquesta situació, es va constituir una secció sindical de la CGT i es va formalitzar l'elecció de la portaveu sancionada com a delegada sindical. Poc després, han indicat, va ser acomiadada, el dia 5 de novembre.El sindicat ha negat les acusacions de l'empresa per justificar l'acomiadament i ha argumentat que la treballadora ha patit. De fet, la CGT ha anunciat que hi ha en curs una denúncia per aquest motiu. A més a més, han explicat que la persona contractada per ocupar la vacant arran de l'acomiadament és la filla d'un dels nous cooperativistes.Per la seva banda, la direcció ha insistit que l'acomiadament és ferm i ha expressat que està justificat per causes alienes a la seves reivindicacions laborals. "", ha apuntat Lara Cáceres. En aquest sentit, s'ha mencionat que el fet que ha portat a l'acomiadament de la treballadora és un episodi de suposades amenaces que l'afectada ha arribat a denunciar formalment als Mossos d'Esquadra, manté la direcció. El cas inclouria amenaces tant a la feina com al domicili de l'altra treballadora.Davant d'això, la directora de la cooperativa exposa que van decidir preguntar a la suposada autora de les amenaces per aquests fets i que la seva versió es va basar en "". Amb la denúncia formal i la manca d'informació de l'altra banda, es va decidir "fer costat a la víctima" i acomiadar la treballadora acusada. La treballadora acomiadada ha assegurat que l'Ajuntament va intentar mediar per trobar una solució al conflicte intern, però que l'empresa cooperativa també s'hi va oposar.Des de l'arribada de la nova direcció al juny elha estat "extremadament precari". Segons ha explicat una de les treballadores actuals, la Lola, no hi ha hagut calçotets ni mitjons per als usuaris durant mesos i tampoc tovalloles suficients per al servei de dutxes per a les persones sense llar. De fet, ha assegurat que les treballadores s'han visto oferir llençols per a assecar-se per no deixar cap usuari sense la possibilitat de dutxar-se.La directora de cooperativa ha reconegut l'episodi de falta de material i ho ha atribuït a la manca d'ingressos municipals per "". Segons Cáceres, els canvis en la situació del gimnàs arran de la compra haurien complicat l'arribada de fons durant uns quatre mesos. Això, però, es va acabar solucionant demanant un crèdit i actualment japel que fa a la roba o les tovalloles necessàries, explica la direcció.Al juliol, el gimnàs, l'Ajuntament de Barcelona, la propietat de l'edifici i la Fundació Hàbitat3 van arribar a un acord per garantir la. L'acord implicava que el consistori adquiria el solar a la propietat per un valor de 8 milions d'euros i en cedia el dret de superfície per un període de 55 anys.Ara, enmig d'un clima laboral tens, està previst que s'acabi de definir el futur del Sant Pau alhora que es treballa en el projecte d'obres que ha de renovar la finca. Per la seva banda,iniciada amb la cooperativa arran de la pandèmia però ho lliguen al volum d'activitat que segueixi tenint el gimnàs quan s'iniciïn les obres, apunten fonts municipals. En el mateix sentit, des del govern municipal es remarca que el districte de Ciutat Vella ha mantingut reunions amb el Gimnàs Social Sant Pau per estudiar les possibilitats de mantenir les funcions de la cooperativa mentre es reformi l'espai.

