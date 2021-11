Sis bars de vins catalans a Barcelona que has de conèixer

La Vinateria del Call



Nom: La Vinateria del Call

Adreça: C/ de Salomó ben Adret, 9, 08002 Barcelona

Tel.: 933 02 60 92

E-mail:

Web:

Horari: Dilluns a diumenge de 13:00-16:00

Dijous a diumenge: 19:30-23:00



Vins a copes

Per color

Blancs: 2

Rosats: 1

Negres: 4

Escumosos: 1



Per origen

Vins catalans a copes: 8 (el 100%)

Vins fora de Catalunya a copes: 0

La Viblioteca



Nom: La Viblioteca

Adreça: Carrer de les Guilleries, 10, 08012 Barcelona

Tel.: 932 84 42 02

E-mail:

Web:

Horari: Dilluns a diumenge de 19:00 -24:00



Vins a copes

Per color

Blancs: 4

Rosats: 0

Negres: 5

Escumosos: 1



Per origen

Vins catalans a copes: 5 (50 %)

Vins fora de Catalunya en copes: 5



Preu mitjà de les copes: 4 euros

Garage Bar



Nom: Garage bar

Adreça: Carrer de Calàbria, 75, 08015 Barcelona

Tel.: 930 15 27 99

E-mail:

Web:

Horari: Dilluns a dissabte: 19 h-01 h, diumenge: tancat



Vins a copes

Per color

Blancs: 4

Rosats: 4

Negres: 4

Escumosos: 4



Per origen

Vins catalans a copes: rotació de 8 (50%)

Vins fora de Catalunya en copes: rotació de 8



Preu de les copes: a partir de 6 euros

AmoVino



Nom: AmoVino

Adreça: Carrer d'Aribau, 30, 08011 Barcelona

Tel.: 931 57 07 11

E-mail:

Web:

Horari: Dilluns a dijous: 18:30 – 00:00, divendres i dissabte: 18:30 – 1:00.

Diumenge: tancat



Vins a copes

Per color

Blancs: 8

Rosats: 1

Negre: 12

Escumosos: 3

Altres (dolç, ratafia, ranci, etc.): 5



Per origen

Vins catalans en copes: 29 (100%)

Vins fora de Catalunya en copes: 0



Preu mitjà de les copes: 4,5 euros

Bar Brutal

Foto: Mia Margetic



Nom: Bar Brutal

Adreça: C/Princesa, 14, Barcelona 08003

Tel.: 932954797 / 933199881

E-mail:

Web:

Horari: Dilluns, dimecres, dijous: 19:00 – 01:00

Divendres, dissabte, diumenge: 13:00 - 01:00.

Dimarts: tancat



Vins a copes

Per color

Blancs: 5 o 6

Rosats: 0 o 1

Escumosos: 1

Negres: 5 o 6



Per origen

Vins catalans a copes: de 4 a 6, depenent de la setmana (40%)

Vins fora de Catalunya a copes: la resta, de 6 a 8



Preu mitjà de les copes: 6 euros

Lavicoca Bar de Vins



Nom: Lavicoca Bar de Vins

Adreça: Carrer d'Hostafrancs de Sió, 18, 08014 Barcelona

Tel.: 934 63 86 99

E-mail:

Web:

Horari: Dilluns a diumenge: 13:00–16:00, 19:30–23:00



Vins a copes

Per color

Blancs: 6

Rosats: 4

Negres: 6

Escumosos: 4

Generosos dolços: 5

Generosos secs: 5



Per origen

Vins catalans a copes: 15 (50%)

Vins fora de Catalunya a copes: 15



Després de les restriccions dels darrers mesos, elstambé han reobert les portes amb noves propostes. Presentem sis locals, amb oferta de vinsi menjar, tots ells a la capital catalana.Amb 39 anys de trajectòria, la Vinateria del Call és l'. De les més antigues de Barcelona, ​​ha sabut adaptar-se a les noves demandes mantenint la seva essència, sense perdre la calidesa que es percep des que s'entra per la porta després de passejar pels petits carrers del cèntric barri gòtic.Gràcies a aquesta calidesa, és una taverna popular tant per la gent autòctona com pels turistes. La seva oferta de vins és de més de 130 referències (a preu de botiga), de les quals el 70-75% són catalanes, reposant en perfectes condicions, en un antic dipòsit medieval subterrani. Serveixen 8 vins a copes, tots catalans.Ens presenten unaamb tapes tradicionals elaborades amb productes de la millor qualitat. Destacaagrupats per tipus d'animal i amb una descripció de les característiques, incloent-hi l'origen.Recomanat per a tots aquells que vulguin parar a desconnectar de l'enrenou de la ciutat en una taverna amb plats senzills i tradicionals i una gran oferta de vins catalans.bar situat al cor del barri de Gràcia, a la zona de lleure ubicada a prop de cinemes i teatres. Ofereixen una carta de vins amb més de 150 referències amb una àmplia varietat d'orígens i on els vins a copes van canviant mensualment. És únic a Barcelona per la seva, preparats per petits elaboradors de diferents procedències: nacionals, francesos, suïssos, italians, anglesos, etc. Ofereixen més de 60 referències de formatges seleccionades amb un rigorós criteri de qualitat i originalitat.La seva oferta gastronòmica està basada en racions on el producte és el protagonista. Com que, l'oferta és diferent i es fonamenta amb un producte que, juntament amb el seu disseny modern i lluminós, la converteix en indispensable a la ciutat.Ofereixen 10% de descompte sobre la carta de plats i un 20% sobre la carta de vins en cas de recollir la comanda a l'establiment.Ofereix una proposta deen una ubicació tranquil·la, el barri de Sant Antoni. És un local acollidor, jovial i íntim, al cor de la ciutat però allunyat de la massificació turística. Ofereixen vins naturals per poder promocionar els viticultors de la seva, que se celebra a Barcelona. La fira s'organitza anualment des del 2016 per donar a conèixer els seus vins a la ciutat i al món, tots els viticultors presents al seu local.ens comenten.Els vins són seleccionats de petites finques, de producció limitada, de viticultors que rescaten varietats autòctones i que cultiven els seus ceps en agricultura ecològica estricta. Viticultors que no afegeixen sulfits ni altres additius enològics als seus vins i els presenten les analítiques dels seus vins cada any. Disposen deLa seva oferta de vins i plats va dirigida a tothom que apreciï el bon producte de qualitat, de temporada, els formatges artesans elaborats per mestres formatgers i els vins sense additius, naturals i provinents d'una agricultura ecològica o biodinàmica. Cada mes ofereixen descomptes en diversos vins de la botiga i fan delivery de vins a tot Espanya.L'AmoVino és. Al centre de Barcelona, a 300 m del metro "Universitat" i 600 m del Passeig de Gràcia, té un objectiu simple: compartir l'amor pel vi i per la terra catalana.Disposen una selecció de 29 vins a copes, una de les més grans de Barcelona, ​​únicament de vins catalans, de totes les DOs i de tots els estils. L'oferta canvia cada dos mesos per poder descobrir novetats.El seu local es divideix en quatre espais amb un ambient acollidor per sentir-se com a casa:. D'aquesta manera, els clients poden prendre's una copa de vi, menjar unes tapes i racions fetes amb productes frescos i de temporada d'inspiració mediterrània amb tocs internacionals, experimentar maridatges originals, però també per comprar-se una ampolla, conèixer els cellers, fer algun curs d'iniciació o fer un tast entre amics. Entre les seves activitats hi ha tasts amb cellers (2 cops al mes), els dijous musicals (un grup de jazz i vi) i el darrer divendres de cada mes és la Nit d'Ostres i Cava en col·laboració amb un celler. Tenen unon ofereixen importants descomptes i activitats.El, una zona que atrau sobretot un públic jove i on hi ha una molt bonaEl seu concepte es basa a proporcionar una experiència global: l'oferta de producte, l'ambient relaxat i festiu que sempre impera al local. Un espai heretat d'un antic celler de barri que consta de 3 sales, amb 2 barres on s'ofereix menjar igual que a les taules.Es defineixen com un bar de vins naturals i pioners a Barcelona per oferir una carta integral de vins naturals. Han estat elegits millor bar de vins d'Espanya. L'oferta gastronòmica és d'estil 'bistro' mediterrani: una part de pica-pica per acompanyar el vi i una altra amb plats originals de temporada. Organitzen esdeveniments tematitzats convidant un productor de vins o diversos dins d'una mateixa temàtica.Winebar amb proposta gastronòmica de més de 40 opcions, està situat al mateix cor del barri d'Hostafrancs, molt a prop de la Plaça Espanya. Ambient acollidor amb una decoració molt personal, amb un toc modern, utilitzant elements naturals com la pedra i la fusta. Un espai on tothom se sent a casa. Per a aquells que en saben de vins, anyades i varietats i també per als que van buscant tranquil·litat amb una bona copa de vi sense cap més coneixement. Aposten pels. "Ens agrada interpretar la gastronomia d'una manera atractiva, fàcil i que arribi a tot el públic…"Al restaurant ofereixen una carta de tapes i racions atractives, combinades amb 30 referències de vins a copes. Realitzen diferents activitats: tasts de celler, per varietats, per terroir, per zones o per països. També ofereixen tast de vins a domicili amb sommelier, xef, oferta gastronòmica i selecció de vins i destil·lats. “Ens encanta que ens visitin els viticultors, els enòlegs, la gent que treballa el camp i els cellers. Són la nostra gent, els que ens transmeten l'essència d'aquest univers, el del vi. Ens apassionen els monogràfics que ens expliquen un continent, un país, una varietat de raïm, un tipus de terra o com s'elabora un rom excel·lent”.

