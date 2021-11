Els consumidors tindran dret a parlar amb teleoperador en lloc d'una màquina

El consell de ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei que regula els serveis d', que preveu que els consumidors puguin exigir que els atengui una persona i no una màquina. Quan el Congrés aprovi la norma, previsiblement el 2022, les empreses de serveis bàsics estaran obligades a oferir atenció per a incidències les 24 hores del dia, i les companyies hauran de fer públiques les dades de satisfacció amb l'atenció rebuda.La norma està impulsada pel Ministeri de Consum, que defensa que es posaràque fan servir algunes empreses per respondre les queixes i consultes dels clients.L'avantprojecte també recull que les consultes,, reclamacions i incidències hauran de ser resoltes com més ràpid millor i en un termini que mai pot superar un mes. L'empresa no podrà oferir ofertes comercials mentre resol la queixa, excepte si estan clarament relacionades amb la resolució del problema plantejat pel client.La norma s'aplicarà a les empreses de més de 250 treballadors, amb un negoci anual de més de 50 milions d'euros o amb una facturació superior als 43 milions d'euros. S'hi inclouran les, transport, serveis postals, telefonia i serveis financers.​​​

