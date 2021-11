Barcelona recupera el pessebre a la plaça de Sant Jaume «amb sorpresa»

El tradicionaltornarà a la plaça deaquest any. Després de l'aturada de l'any passat per evitar aglomeracions davant la situació de la pandèmia, l'Ajuntament ha manifestat aquest dimarts que es recupera certa normalitat en les festes nadalenques a la ciutat.Com és costum, l'anunci del pessebre ha arribat amb polèmica. Després d'anys amb crítiques als formats innovadors que s'han anat presentant, el tinent d’alcaldia de Cultura,, ha avançat que aquest any no serà una excepció i hi haurà "" al pessebre perquè "el Nadal també significa debat".A la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, el regidor del PPha demanat "no fer experiments per desnaturalitzar el Nadal" i, després de conèixer que hi havia una sorpresa, ha assegurat que "". Així, demana una obra tradicional que representi "els valors" del Nadal.El pessebre estarà present a la plaça de Sant Jaume des de finals de novembre fins després del dia de Reis. Martí ha explicat també que hi haurà. Un serà al monestir de Pedralbes i l'altre al Museu Marès.En el marc dels preparatius del Nadal, aquest dilluns betevé va avançar que elsdecoratius s'encendran el dia. Segons el canal de televisió, la plaça de Catalunya, la Gran Via i Aragó estrenaran dissenys. La inversió superarà elsdesprés d'incrementar-se un 24% respecte a l'any passat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor