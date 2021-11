prioritza esgotar el marge negociador amb la CUP abans que arrencar converses amb el PSC o els comuns -que ja s'han ofert com a alternatives davant la manca d'entesa independentista- per aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2022. Segons ha indicat la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, la voluntat és mantenir viva la majoria de la investidura i, de passada, evitar. Un esquema en el qual engloben tant el PSC com Junts, a qui identifiquen com a hereva deno només per l'origen dels seus quadres sinó per l'entesa entre les dues formacions sobre l'aeroport del Prat , els Jocs Olímpics d'Hivern o bé la Diputació de Barcelona.Vilalta, en tot cas, no ha amagat la preocupació existent per la situació generada per l'esmena a la totalitat dels anticapitalistes als comptes. "La decisió de la CUP aboca la legislatura a un. Però diem que volem redreçar, capgirar, la situació. Els pressupostos són necessaris", ha remarcat la dirigent republicana, que també ha remarcat que els comptes no faran variar quina relació té Catalunya amb l'Estat en un moment de conflicte enquistat. "Per responsabilitat política i social, hem de seguir oberts a explorar acord. L'acord amb la CUP és el", ha manifestat Vilalta, que ha lamentat la decisió dels socis.Poc després, l'encarregada de comparèixer davant dels mitjans de comunicació ha estat, portaveu parlamentària de Junts. El missatge ha ampliat el que ja va comunicar ahirdes del Món Sant Benet -és el president Pere Aragonès qui té la responsabilitat d'aprovar els pressupostos i decidir el rumb de la legislatura - i també s'ha centrat en preservar el resultat del 14-F:. Sales ha demanat responsabilitat a les tres formacions independentistes per redreçar la situació i pactar els comptes.

