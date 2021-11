​La UVic-UCC supera per primera vegada els 10.000 estudiants

Superar la pandèmia amb nota

Més interès per les ciències de la salut

Presentació de les dades de matriculació a la UVic-UCC. Foto: UVic-UCC

100% de presencialitat i mobilitat internacional

Negociar el nou contracte programa

La UVic-UCC ha afrontat els darrers quatre anys amb el contracte programa amb la Generalitat caducat. Els pressupostos del 2022, si s'acaben aprovant, inclouen una partida que satisfà els responsables de la federació universitària i que “posa les bases per negociar el nou contracte programa”, segons Joan Turró. Un nou marc de finançament que, entre altres, permeti rebaixar les taxes i “igualar les condicions amb la resta d'universitats públiques de Catalunya”, ha destacat el director general de la Fundació Universitària Balmes.



La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya s'està fent gran. Aquest curs 2021-2022 ha augmentat un 9% el nombre d'estudiants matriculats i ha. “Ja no som una universitat petita”, ha destacat el rector Josep Eladi Baños que celebra la consolidació d'un projecte universitari federat –amb l'UManresa i l'UMedicina- que aquest curs ha incorporat una quarta porta: la prestigiosa, Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona., sinó una de mitjana comparable a moltes altres que tenim al país", ha afirmat en l'acte de presentació de les dades de matriculació el rector de la UVic-UCC,, que ha valorat molt positivament haver superat per primer cop els 10.000 estudiants. Es tracta d'un creixement que s'ha consolidat en el temps. Així, dels 8.174 alumnes del curs 2017-2018, s'ha passat als 10.821 alumnes actuals.“La pandèmia ens va suposar patir una sotragada immensa i estar un any i mig d'excepcionalitat”, ha recordat, director general de la Fundació Universitària Balmes, però que creu que s'ha superat en bona nota. “Ens n'hem sortit bé, tant en l'àmbit pedagògic com logístic”, ha afegit, tot destacant que precisament les dades de matriculacions ho avalen.S'ha de tenir en compte que aquest és el primer curs en què la UVic-UCC incorpora Elisava dins d'aquesta federació universitària, única a Catalunya. D'aquesta manera, sense tenir en compte les matriculacions en la nova Facultat de Disseny i Enginyeria, el creixement global de matrícula és d'un 6% i el de nou accés d'un 7%. Pel que fa als graus, l'increment de nou accés és d'un 21% i es cobreixen el 84% de les places ofertades –8 punts més que el curs anterior–. Els cicles formatius de grau superior es mantenen amb 145 estudiants de nou accés i gairebé 300 estudiants globalment.L'interès dels estudis en ciències de la salut continua a l'alça. En el cas de Medicina, l'any passat hi va haver 700 demandes i aquest curs han passat a ser 1.103 sol·licitants. Pel que fa a les matrícules d'aquest curs, hi ha 157 estudiants de nou accés. Es continua, a més,–el 2022-23 acabarà la primera promoció- i la xifra global d'estudiants que cursen Medicina al centre és de 488 estudiants. La matrícula del primer curs ha crescut un 7% respecte al curs anterior.Destaca també el creixement d'estudiants de nou accés d'un 90% dels estudis de Podologia, de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, amb un model semipresencial. D'altra banda, també han crescut carreres científiques. És el cas de la Facultat de Ciències i Tecnologia (FCT) que actualment té 128 estudiants, un 34% més que el curs passat; les enginyeries amb un 42% més d'estudiants matriculats i en el cas de biociències, l'increment ha estat d'un 27%.Aquest curs 2021-2022 a la UVic-UCC també està marcat per una la docència. A banda de mantenir les mesures de prevenció de la Covid, s'ha reforçat la mentoria i l'atenció emocional dels alumnes, especialment al grau de Medicina.Eldel curs passat va requerir una inversió tecnològica de 936.000 euros per adaptar els espais i el reforç de la docència en línia i, per això, enguany no s'han volgut abandonar els avantatges d'aquest sistema. D'aquesta manera, s'han afegit noves aules híbrides que se sumen a les que ja hi havia el curs passat.Enguany també s'ha pogut recuperar laamb un total de 266 estudiants estrangers, així com 1.031 estudiants estrangers –quasi el 80% de França- matriculats a graus.

