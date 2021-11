Europa generalitza el certificat Covid per frenar la sisena onada

L'Estat deixa en mans de les autonomies el certificat Covid

El passaport Covid s'obre camí de mica en mica a l'Estat, amb 4,6 milions de no vacunats i una incidència del virus controlada però a l'alça. Catalunya, Balears, Múrcia i Galícia ja l'apliquen per accedir a l'oci nocturn; i aquesta setmana el País Basc ha demanat autorització judicial per implantar-lo en locals de restauració i discoteques. El País Valencià té previst activar el salconduit sanitari la setmana vinent; i Navarra, Andalusia, Canàries i Castella i Lleó obren la porta a implantar-lo, després de demanar sense èxit a Sanitat una regulació comuna. El ministeri comandat per Carolina Darias s'hi nega i argumenta que el Tribunal Suprem ha emès jurisprudència a favor del desplegament del passaport de vacunació a escala autonòmica.

Altres notícies que et poden interessar

La proposta d'ampliar usos delguanya terreny a l'Estat, amb el País Basc com a capdavanter. Catalunya podria sumar-s'hi en els pròxims dies. El document que acredita estar vacunat és l'eina principal que estan emprant els estats europeus per frenar la sisena onada, que alguns experts ja han batejat com la. Aquesta és la situació als 27 membres del club europeu.. L'escalada de casos ha dut el parlament federal a aprovar la vacunació obligatòria dels sanitaris i l'obligació d'estar vacunat o presentar un test negatiu per anar a la feina i per agafar un transport públic. També ha autoritzat les regions a vetar l'accés dels no vacunats a restaurants i hotels, una mesura que ja s'aplicava en alguns territoris, entre els quals la capital, Berlín. Amb un terç de la població sense vacunar, el país ha registrat aquesta setmana contagis rècord, amb 65.000 casos al dia.. L'àmplia frontera que comparteix amb Alemanya, on el virus es propaga amb força, ha traslladat aquest estat a una situació crítica. El govern austríac ha decretat aquest divendres el confinament total de la població a partir del pròxim dilluns, almenys durant 10 dies, però que es pot allargar fins a 22, i que esperen poder eliminar abans de Nadal. Les autoritats austríaques també han decidit fer obligatòria la vacunació a partir del febrer.. Amb un percentatge notable de població reticent a vacunar-se, l'executiu d'Emmanuel Macron va aplicar el certificat Covid per accedir a l'interior dels restaurants, cinemes, teatres i altres esdeveniments culturals. Els treballadors sanitaris que rebutgen la vacuna poden ser acomiadats i, per evitar noves restriccions, es perfila obligar tota la població a teletreballar.L'onada de contagis ha dut el govern belga a decretar teletreball obligatori quatre dies a la setmana, fins al 13 de desembre, amb l'objectiu de descongestionar el transport públic. A més, s'exigeix certificat Covid per accedir a l'interior dels locals d'oci i tots els sanitaris hauran d'estar vacunats l'1 de gener, a risc de perdre la feina si ho rebutgen. Luxemburg permet que els vacunats prescindeixin de la mascareta dins de bars i restaurants.. L'executiu de Mario Draghi va aplicar a finals d'estiu les mesures més estrictes de tot Europa, amb suspensió de feina i sou per a treballadors que no acceptessin vacunar-se i certificat Covid necessari per accedir a qualsevol espai públic. Aquesta setmana ha estès l'anomenat Green Pass a tot el transport públic, taxis inclosos, i preveu que es pugui aturar un tren si hi viatja un passatger amb símptomes de coronavirus. A Eslovènia el salconduit és necessari per accedir a qualsevol botiga -excepte farmàcies i supermercats- o a restaurants, i només poden anar a l'oficina els vacunats. Malta aplica el passaport Covid als turistes de forma més restrictiva que la resta de països, impedint l'accés als vacunats amb una sola dosi per haver passat la malaltia.. Suècia, un dels estats que ha aplicat menys restriccions i l'únic que no va confinar la població durant la primera onada, ha aprovat el certificat Covid per accedir a grans esdeveniments a partir de l'1 de desembre. A més, l'executiu suec ha reprès els tests a tots els majors de sis anys que presentin símptomes de Covid, encara que estiguin vacunats. A Finlàndia, el salconduit sanitari és necessari per accedir a qualsevol botiga o restaurant.. L'estratègia de fer tests massius va reduir dràsticament els contagis i va dur el govern danès a eliminar al setembre totes les restriccions, inclòs el certificat de vacunació, però l'augment de casos ha dut el govern a reimplantar el requisit d'acreditar estar immunitzat per accedir a locals públics i, en els pròxims dies, també s'exigirà als treballadors per ocupar el lloc de feina.. Després de superar un nou rècord de contagis, amb més de 20.800 casos en 24 hores, les autoritats sanitàries han acordat reduir els horaris de l'hostaleria i de les botigues i la capital, Amsterdam, ha anul·lat les celebracions de Cap d'Any. A més, el govern de Mark Rutte ha implantat de nou el certificat Covid i la necessitat de dur mascareta i mantenir la distància social, mesures que s'havien eliminat feia setmanes.. Ha arribat aquesta setmana a un nivell de contagis que no registrava des del mes de setembre, quan va eliminar el certificat Covid a l'hostaleria i només el va mantenir en grans esdeveniments i per visitar hospitals i residències geriàtriques. L'empitjorament de l'epidèmia ha dut el govern portuguès a estudiar noves mesures.. Bars, discoteques i restaurants han retallat l'horari des de dijous, en un estat en què ja era obligatori el certificat Covid per accedir a aquests espais. Ara s'ha ampliat el requisit del salconduit sanitari per visitar sales de cinema i teatre, i es debat implantar-lo en gimnasos i perruqueries.. El certificat Covid és necessari per accedir a l'hostaleria, els gimnasos i els museus a Grècia. Pel que fa a Croàcia, un dels estats amb menys restriccions durant els darrers mesos, el passaport de vacunació es requereix des d'ara per accedir a edificis públics. Xipre exigeix certificat Covid als interiors de bars i restaurants.. Només presentant el certificat Covid es permet accedir a l'interior dels restaurants i a gimnasos, cinemes i teatres de Letònia, que fins dilluns aplicava un toc de queda. A Lituània, l'anomenat "passi d'oportunitat" permet consumir a l'interior dels restaurants i accedir a l'oci i la cultura. A Estònia, es demana el certificat Covid en restaurants, cinemes, teatres i museus.. Amb un 65% de la població sense vacunar, Romania pateix una situació crítica. Es calcula que mor una persona cada tres minuts i els hospitals no donen l'abast i traslladen pacients a estats veïns, com Polònia. Qui vol entrar en botigues o llocs públics ara necessita el Green Pass. A més, entre les deu del vespre i les cinc de la matinada, les persones no poden sortir sense el passi Covid al carrer. Bulgària també aplica el certificat Covid, amb una situació de col·lapse als hospitals que ha dut a anul·lar totes les cirurgies no urgents per atendre casos de coronavirus.. El certificat Covid no és un requisit per accedir a l'hostaleria i els gimnasos polonesos, però es permet un aforament més ampli a aquests espais si hi accedeixen vacunats. A Hongria, l'augment de casos ha obligat l'Estat a autoritzar les empreses a exigir que els treballadors estiguin vacunats. Si ho rebutgen, poden quedar suspesos de sou durant fins a un any. Passat aquest temps, podran ser acomiadats si la situació d'emergència continua en vigor.. Amb un nivell de vacunació per sota del 50% de la població, Eslovàquia ha tancat hotels, bars, restaurants i gimnasos a la meitat del territori. A més, per evitar contagis als llocs de treball ha prohibit que els treballadors sense passaport Covid puguin accedir al lloc de feina. Els que rebutgen vacunar-se passaran a estar suspesos de sou. El seu estat veí des de dilluns prohibeix als no vacunats accedir a bars, restaurants i hotels, si no presenten un test negatiu.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor