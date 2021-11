Hamraoui ja hauria rebut amenaces de la dona d'Abidal fa dos anys

Segueixen sorgint nous detalls sobre la implicació d'Éric Abidal i el seu entorn en el cas de l'agressió a la futbolista exblaugrana i actualment al PSG. Ara, segons explica el diari esportiu francès L'Équipe, Hamraoui s'hauria vist amenaçada ara fa dos anys per la dona de l'exfutbolista francès,En concret, segons explica el diari, un dels interrogats que respon al nom de, i que en l’actualitat es troba enper un altre cas, va explicar que fa dos anys va "intervenir com adesprés que Hamraoui ho demanés perquè se sentia en perill per l'".Tot això es publica després que aquest dilluns Le Monde expliqués queestaria involucrat en el cas. El lateral francès va ser la parella d'Hamraoui i sembla que podria tractar-se d'una. El rotatiu francès assenyalava que els investigadors havien trobat al xip del telèfon de la migcampista el nom d'Abidal i la justícia francesa li prendrà declaració quan s'obri el judici.La jugadora va ser agredida peri va acabar a l'hospital, on li van haver de posar punts. En un primer moment, la sospitosa era una companya d'equip,, que va ser posada a disposició judicial i deixada en. Els investigadors, però, van descartar aquesta via i ja apuntaven cap a una exparella de la futbolista durant la seva etapa al Barça, a la que sembla que ara li han trobat el nom d'Abidal.De fet, segons publicava aquest cap de setmana el mateix L'Equipe, que va destapar el cas, la policia valorava que es tractés d'una venjança de. Les declaracions d'Hamraoui i Diallo coincideixen: totes dues asseguren que un dels agressors va pronunciar les paraules "".La policia ha detectat qued'Hamraoui van rebre trucades uns dies abans de l'agressió per part d'un suposat ex de la futbolista, amb qui hauria mantingut una relació sentimental durant tres anys mentre jugava al Barça. Segons L'Equipe, l'home hauria dit a les companyes d'Hamraoui que la futbolista li haviai que es venjaria d'ella fent-li el mateix.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor