Iván Redondo dibuixa una triangular entre Díaz, Sánchez i Casado per a la Moncloa

El nou eix de la política catalana

El poder és per a l', ha assegurat l'excap de gabinet de Pedro Sánchez,, el convidat aquest dimarts de la sèrie de col·loquis Agendes creuades que organitza el. Hi havia molta expectació al saló on s'ha fet l'acte, conduït per la periodista Lola García i en què també ha participat, autor del llibre Moncloa: Iván Redondo. La política o l'art del que no es veu.L'ha dibuixat un escenari obert en què hi ha tres possibles opcions guanyadores per fer-se amb la presidència:, que en aquests moments ésamb un 22%. També ha explicat que quan es presgunta a la gent quin dirigent els sembla més capacitat, Sánchez i Díaz estan, amb un Casado amb un 32%, mentre que Santiago Abascal, de Vox, queda més enrere.Iván Redondo s'ha referit a, el que té un impacte directe en l'electorat, on s'estan produint canvis perquè la generació dels boomers i els nascuts amb la democràcia "estan desconnectant". L'excap de gabinet ha considerat que en aquests moments Pedro Sánchez i Pablo Casado estan delatant manca d'audàcia, una característica essencial en elen què es requereix, molt més coral, "un líder de líders", com ja succeeix en el món de l'empresa.Els vells models de lideratge molt personalitzats s'estan quedant enrere. Ha esmentat els trets que caracteritzen l'acció del poder, com són protegir, exercir, expandir el poder i compartir-lo, potser el més definitori del bon lideratge: "Qui és capaç deté molta més força".Redondo ha assenyalat que si Casado fos audaç, proposaria al PSOE: "Casado hauria de deixar de ser líder de partit per ser líder de l'oposició" i que això, lluny d'afeblir-lo, el reforçaria. En aquest sentit, ha recordat queva propsoar aels Pactes de Toledo, "i va guanyar les eleccions l'any següent".. Així ha definit Iván Redondo el contingut de la seva feina d'assessor de la. Ha negat que la tasca dels consultors es pugui definir com a màrqueting. Donar bones recomanacions i fer dedel líder són coses essencials de l'assessor, ha explicat Redondo, que ha donat només el nom dequan li han preguntat per quines són les persones que ara fan d'escut de Pedro Sánchez. Però ha advertit que n'hi ha d'haver perquè, si no, totes les fletxes donen en el president. Algun exemple en què Sánchez hagi quedat descobert?, ha dit.Preguntat sobre la política catalana, ha considerat que la diferenciació entreja comença a formar part d'una situació superada. "Ara la línia està entre els que busqueni els que busquen problemes", ha afirmat, però s'ha negat a explicitar qui està en cada costat. En la mateixa línia, però, sobre el debat dea Catalunya, ha dit que entendria unaper facilitar l'aprovació dels comptes de la Generalitat.Redondo s'ha referit a lescom "una de les grans batalles del 2023" i ha apuntat que ja des d'ara serà important veure quines forces o canddiats se situen en el terreny de les solucions. "Qui es posicioni abans en l'eix de les solucions tindrà un encert".Toni Bolaño, l'autor del llibre sobre Redondo, ha explicat que tot i que l'obra té també elements de biografia, és sobretotHa coincidit amb Redondo en la importància de protegir el líder, que des de la sortida de l'excap de gabinet de Moncloa, ha quedatQuan Lola García li ha preguntat per què l'havia sorprès de Redondo, ha manifestat que el va descobrir com una personaa qui engtenia uns dies després, quan els missatges enigmàtics que li transmetia es plasmaven en notícies a tota pàgina. Avui, però, Iván Redondo ha estat prou explícit a l'Ecuestre.

