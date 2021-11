Aquests són els 3 millors vins catalans del 2022 segons «La Guia»

Vins premiats en aquesta edició

: Les Tallades de Cal Nicolau 2016, Orto Vins, DO Montsant; Scala Dei Masdeu 2016, Scala Dei, DOQ Priorat; Venus de la Figuera 2017, Venus La Universal, DO Montsant; i Teixar 2016, Vinyes Domènech, DO Montsant.: Vd’O 6.18 2018, Vinyes d’Olivardots, DO Empordà.: La Pell Vi Clar Parcel·la El Vinyet 2019, Lagravera, vi sense DO; i Quinze 2020, Ramon Andreu, DO Terra Alta.: Trementinaire 2018, Herència Altés, DO Terra Alta; Contrapàs 2019, Vinyes dels Aspres, DO Empordà; i Blanc de Closos 2019, Costers del Priorat, DOQ Priorat.: Masia Pairal Can Carreras Garnatxa, DO Empordà; i Vimblanc, Cellers Unió, vi sense DO.: Memòries del Priorat, Costers del Priorat, DOQ Priorat.Per varietats, els premis als millors vins monovarietals elaborats amb varietats autòctones han estat:: Scala Dei Masdeu 2016, Scala Dei, DOQ Priorat; i Venus de La Figuera 2017, Venus La Universal, DO Montsant.Premi La Guia 2022 al Millor Vi de Garnatxa Peluda: Teixar 2016, Vinyes Domènech, DO Montsant.: Decalpino 2018, Mas de l’Abundància, DO Montsant.: Singulars Garnatxa Roja 2019, Mas Llunes, DO Empordà.: Vinyes Velles de Samsó 2017, Vinyes Domènech, DO Montsant.: Vd’O 6.18 2018, Vinyes d’Olivardots, DO Empordà.: La Fontvoltada 2018, Abadia de Poblet, DO Conca de Barberà.: Singular Àmfora Blanc 2017, Collbaix – Celler El Molí, DO Pla de Bages.: El Badiu 2020, Vins de la Memòria, DO Alella.: Vermell 2019, Can Descregut, DO Penedès.: Sumoll de Solergibert 2019, Celler Solergibert, DO Pla de Bages.: Pla de Tudela 2019, Anna Espelt, DO Empordà.: Flor d’Albera 2018, Celler Martí Fabra, DO Empordà.: Les Tallades de Cal Nicolau 2016, Orto Vins, DO Montsant.