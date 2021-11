Repetir serà «excepcional»: els canvis en educació a partir d'aquest curs

Elha aprovat eliminar els exàmens de recuperació en l'etapa d'(ESO) a partir d'aquest mateix curs escolar. L'executiu deha donat llum verda aquest dimarts a un decret que regula l'avaluació, promoció i titulació en l'El Ministeri d'Educació ha descartat permetre a les autonomies decidir si mantenien lesde juny i setembre de forma transitòria el curs 2021-2022 després que eldeterminés que no poden haver-hi criteris diferents a cada comunitat. Ho ha explicat la ministra d'Educació,, en roda de premsa després delEl decret també permet obtenir el títol de Batxillerat amb unai passar de curs a l'ESO sense límit de suspensos així com obtenir el títol. Serà una decisió de l'equip docent. Alegría ha remarcat que la norma l'únic que fa és desenvolupar la(LOMLOE) -coneguda com a 'llei Celaá'- i que pretén "adequar-se als estàndards europeus".Alegría ha defensat que el text posa el focus en "", en la "personalització" dels processos d'aprenentatge, en el treball "col·laboratiu" del professorat i evita considerar repetir un curs com a solució per a l'alumne. Amb aquests nous criteris,, ja que segons la ministra, un 30% dels estudiants espanyols de 15 anys han repetit almenys un cop de curs, i les taxes d'se situen al 16%, molt per sobre de la resta de països del seu entorn.Segons aquesta norma, l'avaluació aserà "" i les decisions sobre la promoció seran adoptades pels equips docents, que actuaran de manera col·legiada. Aquesta decisió se sotmetrà a la consideració dels docents únicament en finalitzar els, sent aquesta automàtica a la resta de cursos de l'etapa, segons recull el document.En el cas de, les decisions sobre el pas de curs "deixen d'estar condicionades pel nombre de matèries superades i passaran a recaure totalment sobre l'", que valorarà si les assignatures suspeses permeten avançar al curs següent. Així mateix, eldetermina que l'alumne podrà romandre al mateix curs una sola vegada i dues vegades com a màxim al llarg de l'ensenyament obligatori.Pel que fa al, es podrà passar de 1r a 2n amb un. A diferència de l'ESO, es mantenen les recuperacions. Per obtenir el títol de Batxillerat serà necessària l'avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos, però de manera extraordinària es pot obtenir el títol amb, sempre que ho acordi l'equip docent i es compleixin els requisits següents: que l'alumne hagi assolit els objectius; no hagi faltat a classe; s'hagi presentat a tots els exàmens; i laPel que fa a la, l'avaluació es realitzarà per mòduls professionals i per superar un cicle formatiu, tant de grau mitjà com de grau superior i cursos d'especialització, caldràque el componen. A més, els que superin tots els mòduls inclosos en un cicle de Formació Professional Bàsica obtindran el

