Vídeo | Sorpresa en un Rodalies quan un violinista es posa a tocar

És un clàssic trobar-sea les estacions deo de, així com ho és trobar-se'ls adels. Sovint, no generen cap interès entre els passatgers, però sempre hi ha casos excepcionals. Aquest dilluns a la tarda se'n va viure un a la línia RG1 de Rodalies en el seu pas pel Maresme.Tal com ha publicat la usuària de Twitter Glòria Gasch, uninterpretava una part de "de Vivaldi, una de les peces simfòniques més famoses, i tothom la va reconèixer. El músic va interpretar la peça amb unatan excepcional que els passatgers li van dedicar unquan va acabar.Ràpidament, el vídeo s'hai s'haa la xarxa. Hi ha usuaris que comenten que hi han coincidit diverses vegades i ho defineixen com "". D'altres,que gent amb tant nivell s'hagi de: "Que un músic com aquest estigui tocant a Rodalies i no al Palau de la Música... diu molt d'aquesta societat".​​​

