Detenen un home de 48 anys per abusar d'una noia de 18 en una discoteca de Girona

Els Mossos han detingut una l'interior d'una discoteca de Girona. Els fets van passar aquest diumenge cap a dos quarts de quatre de la matinada. La víctima es trobava amb un grup d'amigues a l'interior del local, situat al carrer Figuerola. Va ser una de les joves que l'acompanyava qui va alertar dels fets. Aquest dilluns a la tarda la policia va arrestar el sospitós, que ja ha declarat a comissaria. La patronali el local condemnen qualsevol acció delictiva i estudiaran personar-se com a acusació popular.Els fets van passar aquest cap de setmana. La víctima havia sortit amb unes amigues i es trobava a l'interior de la discoteca. Seria allà on hauria conegut el sospitós, un home de 48 anys, que. Va ser una de les seves amigues qui va alertar dels fets, dient que l'home s'hauria aprofitat de la víctima perquè es trobavaAquella matinada, els Mossos d'Esquadra van anar fins a la discoteca. La víctima inicialment no va voler presentar denúncia. Quan la van, després d'activar el protocol contra la prevenció d'abusos sexuals, la jove va decidir interposar denúncia contra el suposat agressor.Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i aquest dilluns a la tarda van detenir l'home de 48 anys com a suposat autor d'un delicte d'abús sexual.Segons informa el TSJC, el jutjat de guàrdia està pendent de rebre l'atestat del cas i citar-lo a declarar com a investigat.La patronal de l'oci nocturn Fecasarm i el local han condemnat "qualsevol acció delictiva contra la llibertat sexual o la integritat física de les persones" que es pugui produir tant a dins la discoteca com en les seves immediacions. Des de la patronal, recorden queper poder actuar davant aquests fets i que en tot moment han col·laborat amb els Mossos per ajudar a esclarir-los.En referència a la detenció, la Fecasarm assegura que estan pendents del què conclogui la investigació, respectant el dret a la presumpció d'innocència. La patronal de l'oci nocturn ja avança, però, que si la instrucció del cas tira endavant

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor