Aragonès i Giró insten la CUP a detallar l'última demanda pels pressupostos

Entre la "tempatció sociovergent" i la majoria del 52%

Pel seu trenta-novè aniversari, laha regalat a una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat per al 2022 . Un contratemps que no ha estat una sorpresa majúscula a, perquè feia setmanes que els anticapitalistes emetien missatges de distància amb el. Hi ha temps fins dilluns vinent,, per resoldre la situació, que posa en risc la majoria independentista al primer revolt de la legislatura. Aquesta tarda, Aragonès s'ha posat al capdavant de les negociacions - com demanava Junts - al costat del conseller d'Economia,. Les converses ja orbiten més sobre la política que sobre les finances catalanes. Una de les demandes que ha fet el Govern als anticapitalistes és que, segons fonts governamentals, per on ha de passar la negociació en aquesta fase final.En el transcurs de la trobada, durant la qual la CUP ha explicat la decisió adoptada per les bases en la votació d'aquest dilluns, tant el president com el conseller d'Economia han insistit en la. Davant hi tenien els diputats-líder de la negociació amb Giró-,. Tenint en compte com colla el temps, s'hauria d'arribar com a molt tard aquest diumenge a un acord per evitar elde l'entesa independentista. Les dues parts s'han emplaçat a mantenir el contacte, que previsiblement continuarà en les properes hores aprofitant el ple del Parlament programat per dimecres a les nou del matí.La CUP ha fet públic el resultat de la consulta interna sobre els pressupostos de laper al 2022 quan la reunió setmanal delenfilava les acaballes. El veredicte dels anticapitalistes -presentar esmena a la totalitat però continuar negociant- no ha agafat de sorpresa l'executiu, que en les últimes setmanes ja observava com s'estaven enverinant les converses i no es podia donar per fet, ni molt menys, el suport dels socis d'investidura al principal projecte del Govern., portaveu de l'executiu, ha assenyalat després de la reunió setmanal que es confia en l'acord amb la CUP:. "Estem convençuts que els qui comparteixen la voluntat de transformació no bloquejaran els comptes", ha indicat Plaja., ha remarcat la portaveu del Govern, que ha posat en valor l'increment de la despesa social que porten incorporats els comptes. "Sense pressupostos no hi ha transformació", ha apuntat Plaja, que ha indicat que l'executiu "va a l'una" per tenir-los validats. "Fa setmanes que es treballa intensament. S'ha fet un esforç molt important per part del conseller Giró, i. Dijous passat va liderar una trobada en la qual es va fer arribar l'última proposta", ha relatat la portaveu, que també ha posat de manifest que no és moment de "posar medalles" ni tampoc "d'assenyalar ningú".Sobre si hi haurà, Plaja ha respost de la següent manera: "Catalunya tindrà pressupostos i encara som a temps que siguin amb la CUP". En paral·lel a aquesta afirmació, a Palau s'hi estava celebrant una reunió de les cúpules d'ERC i de Junts per decidir els propers passos. A banda d'Aragonès, hi havia, president del grup parlamentari republicà, acompanyat de la portaveu, juntament amb, director de l'oficina del president, i, secretària general de Presidència, habitual en aquest tipus de reunions. En el cas dels de, hi eren el vicepresidentcom a secretari general icom a màxim responsable del grup parlamentari, a banda de, presidenta de la cambra catalana.Reguant, que ha pilotat les negociacions amb Giró, ha estat l'encarregada de detallar al migdia els resultats de les assemblees des del Parlament. Les bases han decidit presentar una esmena a la totalitat amb un, mentre que un 33% ha optat per abstenir-se. En la segona qüestió, sobre si s'ha de continuar negociant o no, un 68% de la militància ha optat per continuar negociant, mentre que un 28% ha optat per trencar. "Presentem una triple esmena", ha dit Reguant, que ha definit com al'orientació del Govern. Un terme que també ha estat en boca d'ERC, que l'ha definit com a "temptació" davant del pacte amb la CUP., portaveu dels republicans, ha indicat que només contemplen entendre's amb els anticapitalistes, i ha posat de manifest que els pressupostos no han de servir -ni serviran- per variar el rumb polític del conflicte amb l'Estat., portaveu parlamentària de Junts, ha demanat no llençar a la "paperera de la història" la majoria del 52%, i ha insistit en la idea que Aragonès ha de liderar el procés de negociació. Té menys d'una setmana per convèncer la CUP de dotar de continuïtat el projecte de la legislatura i evitar el

