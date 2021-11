​L'APPEC premia la lingüista Carme Junyent pel seu compromís amb la llengua

Esclat de Malla, del Grup Bon Preu. Foto: Adrià Costa

La lingüista i professoraserà reconeguda amb el Premi Cultura de la junta depel seu compromís "insubornable" amb el català. La junta de l'APPEC també distingirà elamb el Premi Societat, en considerar que amb els seus establiments ha creat un "grup empresarial exitós sense renunciar a la llengua i la cultura pròpia". El periodista, del canal internacional de notícies NTN24, serà distingit amb el Premi Comunicació. L'entrega dels premis es farà durant la 21a Nit de les Revistes i la Premsa en Català, que tindrà lloc el 30 de novembre a l’Antiga Fàbrica Damm de Barcelona.Elsolen posar de manifest el seu treball llarg, intens i continuat “per impulsar, protegir i defensar el català sense embuts i sense concessions”. En aquest sentit, l’entitat considera necessari reivindicar la tasca i contribució de personalitats com Junyent en un moment en què l’ús social de la llengua catalana pateix un retrocés, segons tots els estudis recents.L’escriptora de Masquefa (Anoia) acaba de publicar un nou llibre titulat, que recull articles de 70 dones sobre el discurs de gènere a la llengua catalana. Amb una bibliografia molt extensa al voltant de les llengües i l'antropologia lingüística, Junyent dirigeix el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA).L’APPEC editors de revistes i digitals L’APPEC aglutina iDes de 2016, el president de l’associació és el periodista i editors’ha convertit en l’acte institucional de referència del sector. L’esdeveniment té com a principal objectiu reconèixer la tasca i la trajectòria de les publicacions —en format físic i digital— dels Països Catalans amb el lliurament d’uns premis que ja arriben a la 22a edició.En l’actual context de la regressió del català, l’APPEC vol que la Nit de les Revistes i la Premsa en Català serveixi per reivindicar el paper de les revistes i la premsa per disposar d’un mapa comunicatiu català i, així, contribuir a fer possible una

